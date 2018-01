Im Bundesland der unbegrenzten Wahlversprechen

Laut dem Wiener Bürgermeister, Michael Häupl, immerhin in Niederösterreich geboren, sind Wahlkämpfe bekanntermaßen Zeiten „fokussierter Unintelligenz“. Vor allem sind sie Zeiten der Versprechen, der Angstmache und der Schönrederei. Auch in Niederösterreich.



Immerhin sind bei der Landtagswahl am 28. Jänner knapp 1,4 Millionen Menschen wahlberechtigt: 714.021 Frauen, 672.322 Männer um genau zu sein. Damit schlägt das Bundesland quantitativ sogar Wien. Im Landtag in St. Pölten sind 56 Mandate zu vergeben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.01.2018)