FPÖ: Die Wahl ist gerettet, das Problem bleibt

St. Pölten. Udo, Udo, Udo: Mit Sprechchören wurde FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer im stark verrauchten Gasthaus Fasslboden am Sonntagabend begrüßt. Die blauen Funktionäre klatschten, schwenkten die Fahnen und riefen „so sehen Sieger aus“. Bei dem lautstarken und demonstrativen Rückhalt ging sogar die Ankunft von Parteichef Heinz-Christian Strache unter.

„Udo“ ergriff auf der Wahlparty auch als erster das Mikrofon. Es sei „trotz allem“, wie Landbauer sagte, „ein großartiger Erfolg“. Aber freilich hätte es „immer mehr sein können“. Eine kleine Enttäuschung klingt dabei schon durch. Offiziell hat es die gestern aber freilich nicht gegeben. „Ihr könnt stolz sein“, ruft Strache den Funktionären zu. Die FPÖ habe das zweitbeste Ergebnis bei einer niederösterreichischen Landtagswahl eingefahren und habe sich, „obwohl wir in der Bundesregierung sind“, verdoppelt. Prozentuell stimmt das zwar nicht ganz (es ging von 8,2 auf 14,8 Prozent). Aber bei den Mandaten konnte die FPÖ tatsächlich von vier auf acht klettern. Das offiziellen Wahlziel, nämlich die Verdopplung, haben die Freiheitlichen damit erreicht. Man war erleichtert.

Udo Landbauer: Blaue Verdoppelung trotz NS-Lieder-Affäre

Es hätte angesichts des Skandals rund um den Landbauer schlimmer kommen können. In seiner Burschenschaft, der Germania zu Wiener Neustadt, sind nur wenige Tage vor der Wahl antisemitische Liederbücher aufgetaucht und haben für Empörung gesorgt. Das hat den Wahlerfolg zwar nicht verhindert, aber gedämpft. Landbauers dürfte mit seinen Beteuerungen, die Liedtexte nicht zu kennen und für restlose Aufklärungen sorgen zu wollen, skeptische FPÖ-Sympathisanten besänftig haben. Andere hat er wohl mit seiner kämpferischen Ansage „Jetzt erst recht!“ mobilisiert. Damit machte er es dem ehemaligen Bundespräsident Kurt Waldheim gleich. Der hat sich mit dem selben Spruch gegen den Vorwurf, er habe seine NS-Vergangenheit verschwiegen, gewehrt.

Spekulationen um Rückzug

Der Skandal um die NS-Liederbücher war auch im freiheitlichen Klub, wo sich Funktionäre am Nachmittag die erste Hochrechnung ansahen, das bestimmende Thema. Auch hier konnte sich Landbauer des Rückhalts sicher sein. Landesparteichef Walter Rosenkranz bescheinigte ihm einen „fehlerfreien und staatsmännischen Wahlkampf“. Es habe aber eben eine „nie dagewesene Hetzkampagne“ gegeben.

Diese Interpretation hört man am Wahlabend immer wieder. Von einer „Sudelkampagne“, von einem „durchsichtigen Manöver“ und von „widerlichen Anschüttungen“ ist da die Rede. „Ich war damals elf Jahre – also lassen wird die Kirche im Dorf. Wir sind vielen offenbar zu gefährlich geworden“, sagt Landbauer vor seinen Anhängern und erntet dafür großen Applaus im Gasthaus.

Auf der politischen Bühne haben die Enthüllungen den Ruf nach personellen Konsequenzen trotz aller Unschuldsbeteuerungen zunehmend lauter werden lassen. Einen Tag vor der Wahl wurde er unüberhörbar. Da sprach sich nämlich Bundespräsident Alexander Van der Bellen für einen Rücktritt aus. Ansonsten habe die FPÖ, wie er sagte, „ein Problem“.

Das brachte einen Stein ins Rollen. Der bewog offenbar Landeshauptfrau und ÖVP-Spitzenkandidatin Johanna Mikl-Leitner, die sich bisher in der Sache auffallend bedeckt hielt, klar Stellung zu beziehen: „Wer den Ruf Niederösterreichs schädigt, kann kein Partner sein“, sagte sie am Samstag und schloss damit erstmals eine Koalition „mit der Person Landbauer“, wie sie es formulierte, aus.

Mit dieser Wortwahl ließ sie sich eine Hintertüre offen. Immerhin hat Mikl-Leitner nie eine Zusammenarbeit mit der FPÖ ausgeschlossen. Die wird es auch geben müssen. Angesichts der absoluten Mehrheit der ÖVP muss es zwar keine Koalition sein. Aber aufgrund des Proporzes muss nun mit den Freiheitlichen, die einen Regierungssitz inne haben, zusammengearbeitet werden. Schon im Laufe des Wahltages löste das Spekulationen über die personelle Zukunft aus.

„Schließe nie irgendetwas aus“

Das Gerücht, dass die FPÖ nicht Landbauer, sondern Klubobmann Gottfried Waldhäusl als Landesrat nominieren könnte, machte die Runde. Kommentieren wollte das vorerst niemand. „Während einer laufenden Wahl beteiligen wir uns nicht an irgendwelchen Spekulationen“, hieß es gegenüber der „Presse“. Ein klares Dementi sieht anders aus.

Auch am Wahlabend gingen die Personalspekulationen weiter. Immerhin ist es dem Skandal rund um Landbauer zuzurechnen, dass die FPÖ nicht noch besser abschnitt. In den Meinungsumfragen lag man zum Teil über 20 Prozent. Außerdem wollten die Freiheitlichen der SPÖ den zweiten Platz streitig machen. Auch das ist nicht gelungen.

Dem Wunsch des Bundespräsidenten wollte am Wahlabend dennoch (noch) niemand nachkommen. „Van der Bellen sitzt in keinem einzigen freiheitlichen Gremium drinnen“, sagte Rosenkranz. Man werde das Ganze aber analysieren. Ausgeschlossen sei es allerdings nicht, dass der Sitz in der Landesregierung, den die Freiheitlichen durch den Proporz sicher haben, nicht an Landbauer geht. „Ich schließe nie irgendetwas aus“, sagt Rosenkranz.

Gremien tagen schon am Montag

Landeshauptfrau Mikl-Leitner bleibt, wie sie sagte, dabei: Mit Landbauer wolle sie nicht zusammenarbeiten. Allerdings bleibe ihre „Hand ausgestreckt“. Im freiheitlichen Klub verfolgte man diese Aussagen auf einer großen Leinwand. „Aha, das ist eine klare Ansage“, hörte man einen Funktionär sagen. Die Gremien werden in der FPÖ nun entscheiden. Das können sie schon heute tun. Denn der traditionell blaue Montag fällt aus. Es gibt einiges zu besprechen. Die Wahl ist zwar gerettet, aber das Problem bleibt.

Ob er selbst Landesrat werde, wollte Landbauer am Sonntagabend nicht sagen. Personalentscheidungen würden die Freiheitlichen in den kommenden Tagen treffen. Er wolle als begeisterter Niederösterreicher für das Land arbeiten, sagte der FPÖ-Listenerste. Diesbezüglich wolle er auch das Gespräch anbieten und suchen. Mit der jüngsten Sudelkampagne habe er nichts am Hut.

(Presse-Print, 29.01.2018)