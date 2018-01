Kurz und Mikl-Leitner haben nun die Rollen getauscht

Sebastian Kurz ist eigentlich schon seit eineinhalb Stunden da, die Szene will er sich dann aber doch nicht entgehen lassen. Also zieht er noch einmal ins Cityhotel St. Pölten ein, der Wahlparty der Niederösterreichischen Volkspartei. Die Menge feiert, klatscht und ruft zum gefühlt hundertsten Mal an diesem Abend: „Miteinander, Miteinander – Niederösterreich!“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.01.2018)