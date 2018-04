Salzburg: „Regierung zerstört Fundamente“

Die Presse: Landeshauptmann Wilfried Haslauer von der ÖVP warnt in seinem Wahlkampf vor Rot-Blau. Ist das eine Konstellation, die für Sie in Salzburg infrage kommt?



Walter Steidl: Diese Variante existiert nur in der Kommunikationsstrategie der ÖVP. Die stärkste Partei hat den Regierungsauftrag. Das wird am 22. April Umfragen zufolge die ÖVP sein. Rot-Blau ist aus meiner Warte ausgeschlossen.



Für die ÖVP ist die SPÖ aber wohl nicht erster Ansprechpartner, wenn es um die Regierungsbildung geht.



Es wird nach dem 22. April die Möglichkeit eines blauen Abenteuers mit ungewissem Ausgang oder einer verlässlichen und visionären Koalition mit uns geben.

