Salzburg wählt: Bleibt die ÖVP in Führung? Gelingt der FPÖ der Rekord?

Erst aufgeschreckt, dann streichelweich: Mit diesen beiden Worten lässt sich der Wahlkampf im viertkleinsten Bundesland wohl am besten zusammenfassen. Den Anfang machte ein Skandal um rechtes Gedankengut eines Freiheitlichen, darauf folgte ein Sloganstreit mit einem Süßwarenhersteller, zuletzt schrieb ein Pinker mit "Marihuana-Vergangenheit" Schlagzeilen. Und das war es dann auch schon mit der Hitzigkeit im Rennen um die Stimmen der 390.091 Wahlberechtigten in Salzburg. Seither dominieren die Themen Verkehr und Wohnen – und ein auffällig sanfter Umgang mit dem amtierenden Landeshauptmann, neben dem alle übrigen Spitzenkandidaten demnächst gerne in einer Koalition Platz nehmen würden.

Fast 60 Jahre lang - von 1945 bis 2004 – stellte die ÖVP in Salzburg als stimmenstärkste Partei den Landeshauptmann. 2004 gelang der SPÖ unter Gabi Burgstaller der Machtwechsel. Doch der Finanzskandal 2013 brachte eine abermalige Wende – in Form einer vernichtenden Abstrafung für Rot und Schwarz und einer daraus resultierenden Koalition von Wilfried Haslauer mit den Grünen und dem Team-Stronach (das es mittlerweile nicht mehr gibt). Der 61-jährige Routinier Haslinger will die Volkspartei, die er nun schon zum vierten Mal in eine Landtagswahl führt, von ihrem schlechtesten Ergebnis (29 Prozent) wegholen – und den Titel des Landeschefs weiter für sich beanspruchen. Die jüngsten Umfragen wiesen der ÖVP 32 bis 35 Prozent aus.

>>> Von Flachgau bis Pinzgau: Eine politische Landvermessung [premium]

Vor fünf Jahren setzte es für die SPÖ ein Rekord-Minus von 15,6 Punkten auf magere 23,8 Prozent – und den Verlust des Landeshauptmannsessels, den sie der Volkspartei 2004 abgenommen hatte. Mit einem neuen Spitzenkandidaten, dem gelernten Elektroinstallateur Walter Steidl, und nach roten (zumindest kleinen) Zuwächsen bei den Urnengängen in Niederösterreich, Tirol und (einem satten Plus von 10,8 Punkten in) Kärnten, hoffen die Sozialdemokraten nun auf ein Ende der Oppositionsarbeit. Jedenfalls aber will man ein Plus schaffen und unbedingt vor der FPÖ zum Liegen kommen. Ein Ziel, das zu erreichen knapp werden könnte: So prognostizierten Wahlforscher der SPÖ zuletzt 24 bis 26 Prozent.

Der FPÖ hingegen hofft auf ihr bisher bestes Resultat. 20 Prozent wären dafür nötig. Vor fünf Jahren gelangen den Blauen unter Karl Schnell 17 Prozent – es folgte ein (Rechts-)Streit mit der Bundespartei, der Rauswurf des Arztes und der Aufstieg von Marlene Svazek zur Parteichefin. Für die 25-Jährige lief der Wahlkampf durchwachsen: Zwar konnte sie in Fernsehduellen rhetorisch punkten, musste jedoch auch zweifelhafte Vorfälle rund um Kandidat sechs auf der Landesliste, Reinhard Rebhandl, verteidigen, dem rechtes Gedankengut nachgesagt wurde. Svazek saß die Causa aus, Rebhandl blieb Kandidat. Der nächste Aufreger: Die Freiheitliche "borgte" sich den Werbespruch "Manner mag man eben" und formulierte ihn zu "Marlene mag man eben" um. In Umfragewerte gesprochen bedeutete das 16 bis 18 Prozent.

>>> Die "Hochburgen" der Parteien 2013

Auf Zugewinne wird bei den Grünen erst gar nicht gehofft: Auf das Rekordergebnis von 20,2 Prozent bei der Finanzskandal-Wahl und der Position als Juniorpartner in der Landesregierung, folgten der Rausflug aus dem Nationalrat und dem Kärntner Landtag sowie ein Minus in Niederösterreich und Tirol. Spitzenkandidatin Astrid Rössler hoffte daher "lediglich" auf den Verbleib im Landtag – und zwar trotz einer Reihe polarisierender Maßnahmen, für die sie sich zuletzt rechtfertigen musste. Darunter: der "Luft-80er" auf der Stadtautobahn bis hin zu ihrem strikten Nein zum weiteren Ausbau von Einkaufszentren. Ausgehen dürfte sich das Ziel: Vorhergesagt wurden der Frau, die pro Jahr 3500 Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegt, immerhin 14 bis 17 Prozent.

Neos-Spitzenkandidat Sepp Schellhorn sorgte für allerhand Gesprächsstoff: So erzählte er bei einer Schüler-Diskussion, mit seinen beiden Söhnen einmal Marihuana geraucht zu haben. Außerdem übte er vehement Kritik am "Kammerzwang" zu dessen Abschaffung er sich berufen sieht - er sei "dafür geboren" worden, meinte er gar. Ziel der Pinken ist der Einzug in das fünfte Landesparlament nach Vorarlberg, Wien, Niederösterreich und Tirol. Die Chancen hierfür stehen nicht schlecht: In allen Umfragen lag die junge Partei, die schon 2013 mit einem Antreten liebäugelt hatte, über der Fünf-Prozent-Hürde.

>>> Quiz: Verstehen Sie Salzburgerisch? Oder fuxt es Sie da?

Der FPÖ Stimmen kosten möchte ihr ehemaliger Landeschef Karl Schnell, der nach seinem Rauswurf mit der neu gegründeten Freien Partei Salzburg (FPS) ins Rennen geht. Schon bei der Nationalratswahl im Oktober versuchte er sein Glück, erhielt jedoch nur 0,18 Prozent der Stimmen bundesweit und gerade einmal 2202 Stimmen im Bundesland. Behalten die Meinungsforscher Recht, so dürften es auch am heutigen 22. April nicht viele mehr werden. Ein ähnliches Schicksal wird Hans Mayr vorausgesagt: Der ehemalige ÖVP-Bürgermeister von Goldegg schaffte 2013 mit dem Team Stronach den Sprung in die Landesregierung, wo er Anfang 2018 wegen einer Spendenaffäre den Hut nehmen musste. Seither sitzt er im Landtag und kämpft mit seiner Salzburger Bürger Gemeinschaft (SBG) um das politische Überleben.

Nicht landesweit, sondern nur in einzelnen Bezirken gehen das Wahlbündnis KPÖ Plus (in Stadt Salzburg und im Flachgau) und die Christen (im Flachgau) ins Rennen um Wählerstimmen.

Gehofft wird von allen Parteien auf eine hohe Wahlbeteiligung. Denn: Sie droht erstmals in der Salzburger Geschichte unter die 70er-Marke zu fallen. Vor fünf Jahren betrug sie gerade noch 70,96 Prozent.