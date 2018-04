Neue Hochrechnung: Schwarzer Sieg, grüner Absturz, pinke Premiere

FPÖ

Marlene Svazek: Blauer Shooting-Star zieht in Landtag ein

Die 25-Jährige kann schon jetzt auf eine steile Karriere zurückblicken: Zwischen Studium und Jagdprüfung führte sie die FPÖ in die Wahl - und kratze an der blauen Bestmarke in Salzburg.