Wahlmotive: „Erfolg für Verlässlichkeit“

Meinungsforscher Peter Hajek zufolge lässt sich der Erfolg der ÖVP mit einem Wort zusammenfassen: Verlässlichkeit. „Dafür steht Wilfried Haslauer, dafür steht die ÖVP“, meint Hajek. „Wie schon in Niederösterreich, Tirol und Kärnten setzt sich der neue Typ des sachlichen Landeshauptmannes durch.“ Als die beiden wichtigsten Wahlmotive haben die ÖVP-Wähler laut ATV-Wahltagsbefragung genannt, mit der Arbeit der Partei zufrieden bzw. Stammwähler zu sein. Gefolgt von der „guten Arbeit“ von Landeshauptmann Haslauer.

Die SPÖ habe in ihrer Kampagne zwar „einen Punkt machen können“?– gegen rechts bzw. gegen Türkis-Blau. Das habe aber nicht für eine stärkere Mobilisierung gereicht. Die Wahlmotive der SPÖ-Wähler könnten auch aus den 1970er-Jahren stammen. Das am häufigsten genannte Motiv sei gewesen, Stammwähler zu sein, gefolgt vom Sozialprogramm der Partei.

Die FPÖ habe zwei „Assets“ gehabt: Asyl und Zuwanderung sowie Marlene Svazek. „Erstmals stand eine junge Frau an der Spitze der FPÖ Salzburg, was von den Wählern positiv vermerkt wurde.“ Die beiden am häufigsten genannten Wahlmotive waren das Programm der FPÖ sowie das Asyl- bzw. Zuwanderungsthema.

„Die Grünen konnten mit ihrer Arbeit in der Regierung punkten und hatten mit Astrid Rössler einen emotionalen Anker für die verbliebenen Grün-Wähler“, sagt Hajek. Hier waren die zwei wichtigsten Wahlmotive das Programm bzw. die Themen sowie die Zufriedenheit mit der Arbeit der Partei.

ÖVP-Wähler wollen Schwarz-Blau

Der Salzburger Finanzskandal war jedenfalls Hajek zufolge „kein echtes Thema mehr“. „Wenn sich jemand geärgert hat, dann ÖVP- oder FPÖ-Wähler.“ Das Hauptproblem der Opposition sei gewesen, „dass der Großteil der Salzburger mit der Arbeit der Landesregierung zufrieden war“. Was mögliche Koalitionsvarianten angeht, sind sich die ÖVP-Wähler nicht ganz einig. Hajek: „Es gibt aber eine signifikante Präferenz für Schwarz-Blau, aber auch einen großen Teil, der die Grünen bevorzugt. Die SPÖ hat demnach die schlechtesten Chancen.“ (red.)