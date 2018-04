Salzburg-Wahl: Stronach-Wähler gingen nicht nur zur FPÖ

Vor fünf Jahren trat noch das Team Stronach merh oder weniger flächendeckend in Österreich an. Wo sind seine Wähler nun hingewandert? Bei der vergangenen Landtagswahl in Salzburg gingen mehr ehemalige Stronach-Sympathisanten zur ÖVP also zur FPÖ, ergab die Wählerstromanalyse des Instituts für Wahl-, Sozial- und Methodenforschung (IwsmF) von Andreas Kohlsche. Allerdings: SORA/ORF kam in seiner Analyse zum gegenteiligen Ergebnis.

7300 Wähler wanderten laut Kohlsche von der Liste Stronach zur

ÖVP - das machte immerhin fast acht Prozent der rund 95.000 ÖVP-Wähler aus. Und ohne diese hätte die ÖVP um mehr als zwei Prozentpunkte weniger. Blau statt Stronach wählten demnach nur 5.300

Salzburger heuer - was aber 11,2 Prozent der 47.200 FPÖ-Wähler

ausmachte und das Ergebnis um rund zwei Prozentpunkte aufbesserte.

Das SORA-Institut kam, wie erwähnt, auf andere Wanderungen: Es sieht 10.000 Ex-Stronach-Wähler bei der FPÖ und nur 3000 bei der ÖVP. Und

wesentlich mehr - nämlich 5000 (Kohlsche: 2.800) - enthielten sich

laut SORA überhaupt der Wahl.

Landeshauptmänner statt Freiheitliche

Auch in Kärnten und Tirol haben sich aus Sicht Kohlsches die

meisten Stronach-Anhänger des Jahres 2013 nicht für die FPÖ, sondern

für die jeweilige Landeshauptmannpartei entschieden. So weist er in Kärnten eine Wanderung von rund 7300 von der Liste Stronach zur SPÖ

aus, fast ebenso viele zu den Nichtwählern - und nur 1600 zur FPÖ

sowie fast 1400 zu den NEOS bzw. 1300 zur ÖVP. Und fast die Hälfte der

36.000 Stronach-Wähler blieb laut Kohlsche dem Spitzenkandidaten

Gerhard Köfer treu, auch wenn er heuer mit seiner eigenen Partei "Team Kärnten" antrat.

In Tirol - wo in Summe rund 10.600 Stronach-Stimmen am Markt

waren - entschieden sich laut Kohlsches Analyse 2.900 frühere

Stronach-Wähler für die ÖVP, 2500 blieben zu Hause und 1800 wählten

blau.

Anders waren die Muster laut Kohlsche in Niederösterreich: Dort

blieb seiner Analyse nach fast ein Drittel (30.200) der 96.000

Stronach-Wähler des Jahres 2013 zu Hause. Von denen, die wählten,

entschieden sich demnach die meisten für die NEOS (18.300), 15.200

für die FPÖ, fast so viele (15.100) für die ÖVP sowie 13.700 für die

SPÖ.

(APA)