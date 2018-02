Tirol-Wahl: Bundesländer-Grüne vereinen sich gegen Schwarz-Blau

Zehn Tage vor der Tiroler Landtagswahl haben sich die Grünen Länderparteien zusammengetan und gegen Schwarz-Blau vereint. Zwei Landesrätinnen, ein Landesrat und ein Landtagsabgeordneter aus vier Bundesländern sind am Donnerstag in Innsbruck gemeinsam aufgetreten und haben vor einem "schwarz-blauen Durchmarsch" in den Ländern gewarnt.

Die Soziallandesrätinnen aus Tirol und Vorarlberg, Christine Baur und Katharina Wiesflecker, sowie der Salzburger Soziallandesrat Heinrich Schellhorn, verwiesen darauf, dass in den vergangenen Jahren in den westlichen Bundesländern eine "Sozialpolitik mit Haltung" gelungen sei. "Wir haben als Westachse zusammengehalten und gemeinsam dafür gesorgt, dass das soziale Netz trotz einiger Angriffe und der populistischen Stimmung engmaschig bleibt", meinte etwa Baur.

"Da weht ein bitterkalter Wind durch das Land"

Der oberösterreichische Landtagsabgeordnete und Sozialsprecher Stefan Kaineder war angereist, um aufzuzeigen, "welchen Unterschied es macht, ob Grüne in gestaltender Funktion sind, oder die FPÖ an die Macht kommt". "Da weht ein bitterkalter Wind durch das Land. Die Kürzungswelle betrifft fast alle Lebensbereiche. Schwarz-Blau schwächt die Schwachen und stärkt die Starken", sagte Kaineder.

"Besonders für die Sozialpolitik steht bei der kommenden Landtagswahl in Tirol viel auf dem Spiel", so die Grünen unisono. Denn mit der sozialen Kälte käme eine Politik der Hetze, die die Menschen auseinanderdividiere und die Gesellschaft spalte. "Was Schwarz-Blau auf Bundesebene vorhat, lässt uns schaudern", erklärten die Politiker.

(APA)