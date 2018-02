Tirol-Wahl: „Wir können die ÖVP vor uns hertreiben“

Die Presse: Sie haben 2013 bei der Landtagswahl 5,6 Prozent erreicht und streben eine Verdoppelung der Stimmen an. Dennoch schließen Sie eine Regierungsbeteiligung aus. Wer sollte jemanden wählen, der keine Verantwortung übernehmen will?

Andrea Haselwanter-Schneider: Nicht, dass wir es nicht könnten, wir trauen uns das schon zu. Aber in Tirol haben wir eine allmächtig agierende ÖVP, mit der die bisherigen Koalitionspartner leidvolle Erfahrungen gemacht haben. Die SPÖ ging mit 26 Prozent in die Koalition und wachte halbiert auf. Bei den Grünen wissen wir nicht, wie sie aufwachen werden, aber den Natur- und Menschenschutz haben sie in den vergangenen fünf Jahren verraten. Die ÖVP sucht keinen Partner, sondern einen Mehrheitsbeschaffer, dafür stehen wir nicht zur Verfügung.



Warum treten Sie dann überhaupt an?

Weil Macht Kontrolle und Allmacht Grenzen braucht. Eine kritische Opposition ist ein wichtiges Gut in einer funktionierenden Demokratie. Opposition und unabhängige Medien sind notwendig.



Da wird Ihnen niemand widersprechen, die Mehrheit der Parteien geht nach jeder Wahl in die Opposition. Dennoch tritt kaum eine mit diesem Ziel an. Deshalb nochmals die Frage, warum Sie irgendjemand wählen sollte.

Weil die Menschen in Tirol wissen, dass wir Ideenbringer Nummer eins sind. Ich erinnere an das Gegengewicht bei der Olympiabewerbung Tirols. Wir haben als einzige Partei die Risken und Schattenseiten aufgezeigt – gegen eine geballte Wirtschafts- und Tourismuslobby.



Die Olympiabewerbung verhinderte die Bevölkerung, nicht Sie.

Aber wir haben sie maßgeblich darin unterstützt. Auch das Thema Agrargemeinschaften hätte man ohne die Liste Fritz nicht aufgegriffen. Ohne uns wären nicht mehr als 120 Gemeinden wieder zu ihrem Recht, zu ihrem Eigentum und zu ihrem Vermögen gekommen.





Das ist ein Verdienst der Grünen. Beschlossen hat es die Landesregierung. Inwiefern beanspruchen Sie das für sich?

Ohne unsere Hartnäckigkeit wäre es nie so weit gekommen.



Sie bringen also gern Ideen ein, die andere umsetzen sollen?

Wir haben im Landtag auch mitgestimmt. In der Politik braucht es immer Partner und Mehrheiten.



Die kann man in einer Regierung effizienter suchen und finden.

Nicht in einer Regierung mit der ÖVP, die macht, was sie will.



Die ÖVP ist aber auch dann in der Regierung, wenn Sie in der Opposition sind.

Aber in der Opposition haben wir die Chance, die ÖVP vor uns herzutreiben.



Erschließt sich mir nicht ganz, diese Logik. Auf Ihren Plakaten sind nicht nur Sie, sondern auch Fritz Dinkhauser zu sehen, der auf keiner wählbaren Stelle kandidiert. Wiederum die Frage: Wer sollte jemanden wählen und an jemanden glauben, der nicht einmal an sich selbst glaubt?

Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht unter mangelndem Selbstbewusstsein leide. Dinkhauser ist Parteiobmann, und ich bin Klubobfrau. Wir haben beide unsere Funktionen. Es wäre Unsinn, auf sein Know-how zu verzichten.



Warum bringt er sich dann nicht voll ein – sondern kandidiert auf Platz 72?

Er bringt sich ein, ich sehe ihn jeden Tag, und wir tauschen uns aus.



Heißt das, Sie treten als Doppelspitze an?

Nein, da er nicht auf Platz zwei kandidiert, aber er steht zu 100 Prozent hinter der Liste.



Vor allem mit seinem Charisma?

Mit seinem politischen Know-how. Es gibt niemanden, der in Tirol so viel politische Erfahrung hat wie er.



Was machen Sie eigentlich, wenn Ihnen der Einzug in den Landtag nicht gelingt?

Ich gehe davon aus, dass wir es schaffen.



Alles andere wäre für eine Spitzenkandidatin auch seltsam. Aber was, wenn es nicht gelingt?

Der Schritt eins ist der 25. Februar. Über Schritt zwei machen wir uns erst danach Gedanken.



Heißt das, Sie machen sich über den kommenden Sonntag hinaus keine Gedanken?

Doch, aber es wäre absurd zu sagen, dass wir den Plan haben, am 26. Februar zuzusperren. Wir wollen stärker werden. Und wenn uns das gelingt, denken wir auch darüber nach, bei den Gemeinderatswahlen am 22. April anzutreten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.02.2018)