Tirol-Wahl: Triumph für ÖVP – SPÖ vor FPÖ

Innsbruck. Wenn der Jubel ausbricht, noch bevor der schwarze Balken der ersten Hochrechnung kurz nach 17 Uhr ganz nach oben gefahren ist, kann das nur eins bedeuten: Die im Laufe des Nachmittags eingetrudelten Ergebnisse aus kleineren Gemeinden lassen einen derart eindeutigen Trend erkennen, dass ein Wahlerfolg der ÖVP auch ohne erste Resultate aus Innsbruck so gut wie sicher ist.

Entsprechend ausgelassen war die Stimmung im Büro des Landeshauptmanns Günther Platter im Landhaus, wo neben der Führungsriege der Tiroler ÖVP unter anderem auch Bundeskanzler Sebastian Kurz und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka eingetroffen waren. Anschließend wurde im Medienbereich im Erdgeschoß des Landhauses, wo sich ÖVP-Mitglieder mit Plakaten aufhielten, eifrig telefoniert und Textnachrichten verschickt, um einander zu beglückwünschen – mit strahlenden Gesichtern, die abwechselnd auf die Monitore mit den Hochrechnungen und einander ansahen. Das gleiche Bild war in einem Innenstadtlokal zu beobachten, wo sich einige Dutzend ÖVP-Anhänger versammelt hatten, um zu feiern. Denn mit 44,3 Prozent der Stimmen (2013: 39,4 Prozent) hat die Volkspartei das von Platter (geschickt nicht besonders hoch) gesteckte Ziel von 40 Prozent nicht nur erreicht, sondern klar übertroffen. Und sich damit in eine ausgesprochen angenehme Lage für Koalitionsverhandlungen gebracht. „Wir haben ein sensationelles Ergebnis erreicht. Das bedeutet für mich eine große Motivation für die nächsten fünf Jahre“, sagte Platter in einer ersten Reaktion.

Reaktionen zur Tirol-Wahl: "Ich habe nur lachende Augen"

Unter ihren Erwartungen blieben trotz eines beachtlichen, stark auf Inhalte (Wohnen, Transit, Umwelt) setzenden Wahlkampfs die Grünen, die seit fünf Jahren Juniorpartner in der Regierung sind. Sie verloren leicht und landeten bei 10,7 Prozent (2013: 12,6 Prozent). Bei einem Ergebnis unter zehn Prozent stehe man wegen der schwachen Verhandlungsposition für eine Fortsetzung der Koalition nicht mehr zur Verfügung, hatte Landeshauptmann-Stellvertreterin und Kurzzeit-Bundessprecherin Ingrid Felipe im Vorfeld wiederholt betont.

Dieses Minimalziel wurde also erreicht, sodass davon auszugehen ist, dass Felipe und Klubobmann Gebi Mair, auf grüner Seite die Architekten von Schwarz-Grün und Vertrauensleute von Platter, nichts unversucht lassen werden, damit Schwarz-Grün II zustande kommt. Felipe sprach am Sonntagabend jedenfalls schon von einem „Achtungserfolg“. Nun sei Platter am Zug.

Starke Zuwächse für SPÖ

Den freien Fall gestoppt und eine überraschend deutliche Trendwende geschafft hat die in den vergangenen Jahren in internen Streitereien versunkene SPÖ trotz eines von vielen belächelten Wahlkampfs („Freu dich Tirol – Die neue SPÖ ist da“) und einer eher unmotiviert wirkenden Spitzenkandidatin Elisabeth Blanik. Die Lienzer Bürgermeisterin hatte die Partei im Oktober 2016 in einem desolaten Zustand übernommen und zuletzt personell auf komplett neue Beine gestellt. Mit einem kräftigen Plus kamen die Sozialdemokraten auf 17,3 Prozent (2013: 13,7 Prozent), dürften damit auf Platz zwei landen und sind nun neben den Grünen und der FPÖ ein weiterer möglicher Koalitionspartner für die ÖVP. Diese Variante wäre alles andere als ein – von Platter im Wahlkampf ausgeschlossenes – Experiment, haben die beiden Parteien doch vor ihrem Krach 2013 jahrzehntelang zusammen regiert. In der Parteizentrale herrschte jedenfalls Jubelstimmung. Blanik, sichtlich erleichtert, sprach von einem „großen Erfolg für das ganze Team“.

Deutliche Zugewinne gelangen auch der FPÖ, die nach 9,3 Prozent 2013 auf 15,5 Prozent kam und sich vom fünften auf den dritten Platz katapultierte. Den Freiheitlichen gelang es, insbesondere im Endspurt, ihre Wählerschaft mit einem – jedenfalls im Vergleich zu den anderen Parteien – durchaus harten, gegen die Landesregierung gerichteten Wahlkampf zu mobilisieren.

Die gefälschten Wahlplakate, die der FPÖ schaden sollten und das Gegenteil bewirkten, sowie die schlagzeilenträchtige ORF-Affäre rund um Spitzenkandidat Markus Abwerzger spielten ihr dabei massiv in die Karten. Sollte es die FPÖ auf Platz zwei schaffen, sehe er seine Partei als den logischen Koalitionspartner der ÖVP, hatte Abwerzger im Vorfeld gesagt. Alles andere wäre ein „Ignorieren des Wählerwillens“. Dieses Ziel wurde verfehlt. Dennoch sprach Abwerzger am Sonntag von einem „unglaublichen Vertrauen, das uns geschenkt wurde“, und meinte: „Wir wären bereit, in Regierungsverhandlungen einzutreten.“

Liste Fritz und Neos im Landtag

Verdoppeln wollte die Liste Fritz ihre Stimmen, geworden sind es lediglich 5,5 Prozent (2013: 5,6 Prozent). Damit verliert die einst vom charismatischen früheren Arbeiterkammerpräsidenten Fritz Dinkhauser gegründete und 2008 auf Anhieb auf 18,4 Prozent gekommene Partei trotz Verbleibs im Landtag zunehmend an Bedeutung. Dass sich die Liste angesichts der „Übermacht der ÖVP“ an keinen Koalitionsgesprächen beteiligen will, hatte Spitzenkandidatin Andrea Haselwanter-Schneider im Wahlkampf mehrfach verkündet und damit bei vielen für verständnisloses Kopfschütteln gesorgt.

Für eine Regierungsbeteiligung zu haben wären hingegen die Neos mit ihrem Spitzenkandidaten Dominik Oberhofer gewesen – allerdings wird sich das mit den 5,2 Prozent der Stimmen wohl nicht ausgehen. Dennoch haben die Neos in Tirol ein weiteres starkes Lebenszeichen von sich gegeben und ziehen nach Vorarlberg, Wien und Niederösterreich im vierten Bundesland Österreichs in den Landtag ein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.02.20187)