Omni Channel bringt Gehaltsplus

Vor 15 Jahren waren Web Developer top bezahlt. Vor fünf Jahren bekamen sie „drei Erdnüsse“. Jetzt sind sie wieder dick da – wenn sie denn nur einen Job im Omni Channel Handel fanden.

Seit Jahrzehnten verfolgt C2X-Chef Bruno Gangel, der Mann hinter diesen griffigen Worten, Gehaltsentwicklungen, auch im Handel. Nun stellt er fest, dass Professionen, die den Sprung in den Omni Channel Handel schafften, um 15 bis 30 Prozent höher bezahlt sind als dieselben Professionen, die „nur“ im Cross- oder Multi Channel Handel tätig sind.

Zur Begriffsklärung: Cross Channel Vertrieb bietet dem Kunden zwei Vertriebskanäle, etwa das stationäre Geschäft und einen Online Shop. Oft laufen sie parallel nebeneinander und sind wenig bis gar nicht verknüpft. Multi Channel Vertrieb bietet schon mehr Kanäle mit unterschiedlichem Verknüpfungsgrad. Oft lässt sich eine Ware online oder telefonisch bestellen und im Shop abholen – doch dann hapert es bei schlecht abgestimmten Werbeaktionen. Omni Channel Vertrieb hinterfragt das gesamte Geschäftsmodell. Es bietet alle nur denkbaren Kanäle und bei jeder Station der Kundenreise die Möglichkeit, von einem Kanal zum anderen zu wechseln.



Weil hier alle Silos niedergerissen sind und jeder Mitarbeiter für alle Kanäle mitdenkt, sind auch die Gehälter im Omni Channel Handel höher als in den anderen Varianten – konkret zwischen zwölf und 30 Prozent. Jedoch: Die Anforderungen sind es auch.

– (c) C2X

Call Center. Inbound liegt wie immer am unteren Ende der Skala, Outbound am oberen. Aber auch Call Center Agents für eingehende Anrufe haben zunehmend Verkaufsdruck. Selbst wenn der Anrufer nur eine Info suchte, soll er zum telefonischen Abschluss bewogen werden.

Bruno Gangl, C2X – (c) Peter Leskovar

Business Intelligence Analyst. Bislang sah man erst viel später, welche Auswirkungen eine Aktion hatte. Bei Omni Channel ist das undenkbar: Niemand, sagt Gangel, gehe ohne eine mächtige Applikation im Hintergrund in den Omni Channel Vertrieb. Die kommt dann von SAP oder Microsoft und verlangt nach gut ausgebildeten Spezialisten.



Supply Chain Specialist. Große Lager sind ein No Go, alle planen „lean“. Die Ware muss im richtigen Moment in der richtigen Menge da sein. Wie, dafür sorgt der Supply Chain Specialist, nicht nur im Handel, sondern in jedem modernen Unternehmen. Seine Expertise ist viel Geld wert.

Web Developer. Er ist wieder gefragt, weil er übergreifende Portale schafft, Push und Pull Marketing ermöglicht, individuelle Ads und Landing Pages für jeden User und vieles mehr.

Product Data Specialists. Daten müssen auf allen Kanälen zusammenpassen. Wird ein neues Handy in einer Printanzeige beworben, muss das auch im Onlineshop so dargestellt sein und in allen (globalen) Märkten. Ersteres ist schwer genug, letzteres der größte Stolperstein.



Marketing Specialists. Das Marketing ist der Verlierer der digitalen Globalisierung. Die Konzernzentrale rollt ihre Kampagne über alle Länder aus. Die Bedeutung der lokalen Marketingmanager ist auf Brand Manager zurückgestuft – sie dürfen nur mehr Anpassungsarbeiten verrichten. So gesehen ist Omni Channel Vertrieb die Rettung des Marketings. Es sorgt dafür, dass sich die verschiedenen Marken in den verschiedenen Kanälen nicht kannibalisieren. Gangels Tipp für Marketer: „Lernt programmieren, das hilft enorm.“

Category Management. Je komplexer das Sortiment, desto komplizierter. Ein reiner Lebensmittelhändler tut sich leichter als einer, der Food, Non Food, Bekleidung, Haushalt, Elektro und Garten anbietet. Für alle diese Kategorien braucht es abgestimmte Pläne.

Online Marketing Coordinator. Wie der Name sagt, koordiniert er die Aktivitäten über die verschiedenen Vertriebskanäle und vermeidet tunlichst Kollisionen.

Brand Controller. Ein Unternehmen, mehrere Marken. Welche bringt wie viel? Gemeinsam mit dem Business Intelligence Analyst stellt der Brand Controller sicher, dass alle Daten auf Knopfdruck verfügbar sind.