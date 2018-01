Start-up-Steckbrief: Einzelstück statt Massenware

Die Idee

Zehn Schüler der HTL Mödling bilden die Junior Company „Woodart“. Das Start-up widmet sich der Produktion von individuellen Stehtischen und setzt dabei auf Qualität und persönliche Kundenbetreuung. Jeder Kunde kann sich seinen Steh- bzw. Couchtisch selber gestalten. So ist jeder Tisch einzigartig.

Das Besondere

Tische, wie „Woodart" sie fertigt, gibt es in Österreich noch nicht. Die Tische sind ein echter Blickfang und können in Weinkellern, Firmenzentralen oder Terrassen Gebrauch finden. Die Kunden können sich ihren persönlichen Tisch selber zusammenstellen. Das macht Ihr Möbelstück zu einem Unikat.

Die größte Hürde

Die größte Hürde war für das „Woodart"-Team bis jetzt die Festlegung des Firmennamens und die Gründung einer eigenen Werbelinie.

Der schönste Moment

„Der schönste Moment seit der Firmengründung war der Verkauf unseres ersten Tisches", erzählt Geschäftsführer Jakob Grabner. „Es war eine sehr nette Frau, die spontan angerufen hat und vom Flughafen mit dem Chauffeur zu unserem Ausstellungsraum nach Achau gekommen ist." Die Dame sei auf das Start-up durch eine Ausstellung bei den Design District Days in der Hofburg Aufmerksam geworden. Sie stellte sich ihren individuellen Tisch zusammen, der schon am nächsten Tag zu ihr nach Hause geliefert wurde.

Das nächste Ziel

Das Ziel von „Woodart" ist es, dass seine Tische in Firmenzentralen, Weinkellern und Häusern in ganz Österreich zu finden sind. Das Start-up ist deshalb auf vielen Messen und Ausstellungen vertreten, um so viele Personen wie möglich von seinen Produkten zu überzeugen.

Kontakt

Woodart

Technikerstraße 1-5

2340 Mödling

Geschäftsführung und Kontaktdaten:

Jakob Grabner

Tel.: 0660/4508612

office@woodart-jc.at

