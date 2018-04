Start-up-Steckbrief: Einen perfekten Online-Shop zum Mitnehmen, bitte!

Die Idee

"Vielen Unternehmen unterschiedlicher Größe mangelt es an Zeit und Ressourcen. Ein Onlineshop oder eine Website leidet darunter. In meiner beruflichen Vergangenheit hatte ich dieselben Schwierigkeiten. Daraus entstand das Unternehmen ShopRocket, das genau diese fehlende Ressource für andere Firmen darstellt. Ich sehe mich als tatkräftige Unterstützung, die eigenverantwortlich und verlässlich für einen aktuellen Shop sorgt", erzählt Geschäftsführerin Stefanie Pilz.

Das Besondere

Es gibt genug Berater und Programmierer. Doch die unterstützen selten im laufenden Betrieb. Genau hier kommt ShopRocket ins Spiel, mit dem Kunden durch eine laufende Betreuung unterstützt werden können.

Die größte Hürde

"Die größte Herausforderung ist für mich die (telefonische) Kundenakquise, denn darin habe ich am wenigsten Erfahrun", setzt Pilz fort.

Fehler, die die Gründer nicht mehr machen würden.

Das Anschaffen mancher Dinge war zu voreilig, was dazu führte, dass Geschäftsführerin Pilz binnen 3 Monaten bereits eine aktualisierte Visitenkarte benötigte – Kosten, die man vermeiden kann.

Der schönste Moment

"Die Idee zu der Firma entstand an meinem Geburtstagswochenende, als mein Partner und ich gemeinsam in der Steiermark auf Urlaub waren. Wir hatten in einem schönen Lokal einen Tisch reserviert und über unsere nächsten Jahre gesprochen. So wurde ShopRocket geboren.

Diese Firma entstand nicht aus dem Gedanken, unbedingt eigener Chef sein zu wollen, sondern ist unser gemeinsames Projekt, das perfekt in unser zukünftiges Leben passt - hoffentlich auch erfolgreich", beschreibt Pilz ihren schönsten Moment.

Das nächste Ziel?

Im heurigen Jahr durchstarten und Fuß fassen, um danach ein kleines Büro finanzieren, eventuell auch den ersten Mitarbeiter/die erste Mitarbeiterin beschäftigen zu können.

Kontakt

ShopRocket – Onlineshop Betreuung und Beratung

Bruno Gallee Weg 30, 4060 Leonding, Oberösterreich

www.shop-rocket.at

Geschäftsführung und Kontaktdaten:

Stefanie Pilz

info@shop-rocket.at

0664 246 91 20

Der Start-up-Steckbrief ist eine Kooperation mit I2B Businessplan Wettbewerb.