Start-up-Steckbrief: Hallo ausgewogenes Menü, tschüss Leberkäsesemmel

Die Idee

mittag.at ist eine Restaurant-Suchmaschine, die Mittagsmenüs in der Umgebung unkompliziert und tagesaktuell präsentiert: als Webplattform, für iPhone und als Android App. Musste man bisher mehrere Restaurant-Webseiten aufrufen, um zu seinem Mittagessen zu kommen, vereinfacht mittag.at die Suche. Die Restaurant-Suchmaschine zeigt schnell und einfach die Essensangebote der Umgebung an. Dafür sucht mittag.at das Internet selbstständig nach tagesaktuellen Essensangeboten ab.

Das Besondere

Wer in Wien sein Essen bestellen will, findet fast 500 Mittagsmenüs übersichtlich präsentiert. In Linz sind es über 200 Lokale. Diese Fülle an Angeboten macht der Suchmaschinen-Ansatz von mittag.at möglich.

Die größte Hürde

Geschäftsführer Manuel Berger musste einen sicheren Job als Programierer aufgeben. Keine einfache Entscheidung für den Jung-Unternehmer. Aber: „Eindeutig die richtige, wie uns die bisher über zwei Millionen Aufrufe der Plattform bestätigen.“

Die Gründer Stephan Schober und Manuel Berger – (c) mittag.at

Fehler, die die Gründer nicht mehr machen würden

Keinen eigenen, sondern einen Fehler ihrer Kunden wollen Berger und Mitgründer Stephan Schober verhindern: „Die täglichen Hungerattacken zu Mittag ausschließlich mit Leberkäsesemmeln und Pizzen vom Lieferservice stillen."

Der schönste Moment

Gerne erinnern sich die beiden Gründer an den Anruf einer Wirtin, die 40 Mittagsmenüs mehr verkauft, wenn ihr Angebot bei ihnen online ist.

Das nächste Ziel?

Nach dem Start in Linz 2016 folgte diesen Mai Wien. Schrittweise soll das Service auf alle Landeshauptstädte ausgeweitet werden. Im nächsten Jahr wollen die Gründer den Sprung nach Deutschland wagen. Auch Restaurant-Reservierungen als künftiger Service sind ein Thema.

– (c) mittag.at

Kontakt

mittag.at

Stelzerstraße 37, 4020 Linz

www.mittag.at

Geschäftsführung und Kontaktdaten:

Manuel Berger

manuel@mittag.at

0720 88 38 32





Der Start-up-Steckbrief ist eine Kooperation mit I2B Businessplan Wettbewerb.