Start-up-Steckbrief: Migranten und Geflüchtete zu Unternehmern machen

Habibi & Hawara: Die Idee

Habibi & Hawara will ein privater und unabhängiger Unternehmer-Inkubator sein, ein Ausbildungs- und Integrationsprogramm für Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund, das diese mit dem nötigen Rüstzeug versieht, eigene Unternehmen gründen zu können. Dazu betreibt Habibi & Hawara ein österreichisch-orientalisches Restaurant und einen Cateringbetrieb mitten in Wien, bei dem 22 Mitarbeiter beschäftigt sind, 14 davon mit Flucht- oder Migrationshintergrund.

Das Besondere

Das Unternehmen bietet Geflüchteten und Migranten ein wertschätzendes Arbeitsumfeld, qualifiziert sie nach ihren Stärken und Motivationen und bildet die motiviertesten und talentiertesten zu Unternehmern aus, die wiederum weitere Arbeitsplätze für Geflüchtete und Migranten, aber auch österreichische Personen schaffen.

Die größte Hürde

Am schwierigsten war bisher die Organisationsentwicklung, das Prozessmanagement und die Personalentwicklung. Außerdem war es eine Herausforderung, das Unternehmen schlussendlich in die operative Gewinnzone zu führen, was Ende des vergangenen Jahres gelang.

Fehler, die die Gründer nicht mehr machen würden

Sie würden sich heute systematischer vorbereiten und Personalentscheidungen mit mehr Bedacht treffen.

Der schönste Moment

Die größten Highlights für die Gründer war die private Angelobungsfeier des Bundespräsidenten bei ihnen im Lokal sowie der Besuch des UNO Generalsekretärs (a.D.) im Dezember 2016.

Das nächste Ziel

In Zukunft wollen die Gründer die soziale Wirkung weiter ausbauen. Im Herbst wird daher auch eine erste Habibi & Hawara Filiale im Nordbahnquartier in Wien eröffnet, die als Prototyp und Evaluierungslabor dienen soll, um die Vision eines Social Franchise Systems für Food Take Aways in den kommenden Jahren verwirklichen zu können.

Gründungsjahr: 2016

Mitarbeiter: 22

Kontakt

Habibi & Hawara Restaurantbetriebe

Wipplingerstraße 29

A-1010 Wien

www.habibi.at

Geschäftsführer: Martin Rohla, Josef Pieringer