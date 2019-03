Start-up-Steckbrief: Gärtnern leicht gemacht

USG: Die Idee

Herkömmliche, schwere Pflanzenerde wird durch veredeltes Stroh ersetzt. Dafür haben die Gründerinnen ein spezielles Verfahren entwickelt, bei dem das Stroh zwei Wochen lang bearbeitet wird. In dieser Zeit wandelt sich ein Teil des Strohs in wertvollen Humus um, der völlig natürlich, nachhaltig und biologisch abbaubar ist. Zielgruppe sind vorwiegend Menschen in Ballungszentren, welche mit der Besorgung und dem Transport von konventioneller Erde zu kämpfen haben.

Das Besondere

Der USP liegt im geringen Gewicht sowie der sauberen Handhabung des Strohs im Vergleich zu herkömmlicher Pflanzenerde. Ebenso ist Stroh ein guter Wärmespeicher, der hervorragend die Keimung und das Pflanzenwachstum fördert. So kann auch früher mit dem Pflanzenanbau im Freien begonnen werden.

Die größte Hürde

Als eine große Herausforderung kristallisierte sich die Lieferantensuche heraus. Mit dem sozialen und nachhaltigen Engagement der Gründerinnen war es nicht so einfach, geeignete Lieferanten zu finden, die diese Werte ebenso vertreten.

Fehler, die die Gründer nicht mehr machen würden

Den Aufwand für die Finanzplanung zu unterschätzen. Diese Zeitinvestition ist sehr sinnvoll und wichtig, da die Finanzplanung wegweisend für den Unternehmenserfolg ist.

Die schönsten Momente

Aus Sicht der Gründerinnen ist es sehr sinnvoll sich immer wieder Feedback von jeglichen Menschen, egal ob von Fachkräften aus der Wirtschaft und Politik, aus dem Bekanntenkreis oder von Lektoren, für die Businessplan-Idee einzuholen. Man erhält viele wertvolle Anregungen, neue Blickwinkel, weiterführende Tipps und Verbesserungs- sowie Optimierungsvorschläge, die für die Weiterentwicklung sehr förderlich sind.

Das nächste Ziel?

Neben der Gründung des Unternehmens stellt der Onlineshop einen weiteren wichtigen Schritt dar. Dieser wird bis März 2019 fertiggestellt, damit noch im selben Jahr erste Umsätze erwirtschaftet werden können.

Gründungsjahr: 2019

Mitarbeiter: 2

Kontakt

Urban Straw Gardeners – USG

Geschäftsführung und Kontaktdaten:

Elisabeth Huber

+43 664 3629270

Franziska Moser

+43 650 3845662

