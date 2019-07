No-Deal-Brexit: Machen Sie sich fit für den Ernstfall

„Großbritannien zum großartigsten Land der Erde machen.“ Dieses Zitat erinnert an die USA, stammt aber vom neuen britischen Premierminister. Boris Johnson will am 31. Oktober die EU verlassen – mit oder ohne Deal. Die Wahrscheinlichkeit eines ungeordneten Brexits steigt. Für Sie als Unternehmer würde sich im Fall der Fälle einiges ändern. Hier die drei wichtigsten Punkte:

Zoll und Steuern

Rechnen Sie mit Zollkontrollen, Zollanmeldungen, Ursprungsregeln und Beschränkungen. Denn: Kommt kein Deal zustande, wird Großbritannien zu einem gewöhnlichen EU-Drittland. Damit käme der volle EU-Drittland-Zollsatz zum Tragen: Sie müssten Zollförmlichkeiten erfüllen und Anmeldungen abgeben. Erkundigen Sie sich auf der Tarc – Datenbank der Europäischen Kommission, was das konkret für Sie bedeutet. Exportieren Sie nach Großbritannien, kommen britische Zollsätze auf Sie zu.

EU-Freihandelsabkommen mit Drittstaaten fallen bei einem No-Deal-Brexit für Großbritannien weg. Verwenden Sie britische Vormaterialen, bekommen Sie keine Zollbegünstigungen im Handel mit bestimmten Drittländern mehr.

Nach dem Brexit verlassen Waren auf dem Weg nach Großbritannien das Mehrwertsteuergebiet der EU. Umgekehrt treten Importe in das Mehrwertsteuergebiet ein. Damit zahlen Sie bei der Einfuhr Mehrwertsteuern, bei der Ausfuhr sind Sie mehrwertsteuerbefreit.

Als Drittstaat muss sich Großbritannien nicht mehr an EU-Steuergesetzgebungen halten. Das neue Doppelbesteuerungsabkommen Österreich-Vereinigtes Königreich folgt beim harten Brexit als Ersatz.

Produktnormen

In den meisten Fällen reicht es, wenn der Hersteller die Konformität seines Produkts erklärt. Er muss die EU-Vorschriften einhalten, kann aber genauso in einem Drittland stationiert sein. Für die meisten CE-Produkte dürfte sich bei einem ungeregelten Brexit also wenig verändern. Allerdings käme auf Sie als EU-Importeur mit erhöhter Sorgfalts- und Dokumentationspflicht mehr administrativer Aufwand zu.

Bei einer Produktänderung oder dem Ablauf von Zertifikaten wird es heikel: Die britischen „notified bodies" (= benannte Prüfstellen) verlieren bei einem No-Deal-Brexit in der EU Ihre Anerkennung. Damit müssten britische Unternehmen auf andere EU-Prüfstellen ausweichen, um ihre Produkte weiterhin in die EU liefern zu dürfen.

Arbeiten im Vereinigten Königreich



Mit dem Ende der Personenfreiheit und ohne Ersatzregelung brauchen Sie in Großbritannien eine Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung. Das neue britische Zuwanderungssystem sieht nach heutigem Stand bestimmte Voraussetzungen wie beispielsweise eine eingeschränkte Dauer vor. Stellen Sie sich zudem auf höhere Administrationskosten ein.

Das Brexit-Begleitgesetz regelt bei einem ungeordneten Ausstieg den Umgang mit britischen Arbeitskräften in Österreich. Dadurch soll es einfacher werden, einen Aufenthaltstitel zu bekommen.

Fällt die EU-Dienstleistungsfreiheit für Großbritannien weg, verändert sich das Regelwerk rund um Entsende-, Durchsetzungs- und Berufsanerkennungen. Wollen Sie mit einer Österreichischen Qualifikation in Großbritannien Fuß fassen, könnten Sie Probleme bei der Anerkennung bekommen. Dasselbe gilt vice versa.