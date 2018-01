Das neue Jahr bringt für viele eine Reihe an guten Vorsätzen mit sich. Die Arbeitnehmerseite karriere.at hat seine User per Online-Voting dazu befragt. Das Ergebnis: Rund die Hälfte der Arbeitnehmer hätte gerne einen neuen Job. Für ihr Karriereziel würde sie auch einen Unternehmenswechsel in Kauf nehmen.

Knapp jeder Fünfte möchte im neuen Jahr durch Weiterbildung persönlich und fachlich besser werden. 17 Prozent nennen mehr Verantwortung und mehr Gehalt als Ziel. Die Vorsätze auf Seiten der Führungskräfte und HR-Manager unterscheiden sich davon stark. Nur für jeden Fünften kommt ein Job- oder Unternehmenswechsel in Frage. Allerdings wollen 32 Prozent ihre Kenntnisse durch Weiterbildung erweitern oder mehr Zeit für Familie und Freunde aufwenden.

Fehlende Kommunikation

„Offensichtlich fehlt es vielen Arbeitnehmern in ihren aktuellen Jobs an Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten“, erklärt Thomas Olbrich, Chief Culture Officer bei karriere.at, das Abstimmungsergebnis. Während Unternehmen bei ihren Führungskräften meist großes Augenmerk auf Weiterentwicklung, individuelle Stärken und Schwächen legen, fehle dies auf Mitarbeiterebene häufig noch völlig. Außerdem gäbe es zu wenig individuelles Feedback. Das mache es Arbeitnehmern oft schwer, ihr Standing und ihre Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen einzuschätzen.

(APA/red.)