Erfolg durch Selbstdarstellung

Bewerbungen schreiben ist für Arbeitnehmer ein anstrengender Prozess. Personaler haben zeitgleich einen nicht enden wollenden Stapel von CVs auf ihrem Tisch liegen, aus dem sie eine Wahl treffen sollen. Aus der Masse hervorzustechen ist so schwer.

Im Kampf um Aufmerksamkeit wird deshalb immer häufiger auf ein Bewerbungsvideo gesetzt. Doch nicht jedes Video ist ein gutes Video.

Vorab stellen sich einige kniffelige Fragen: Welche Kameraeinstellung wähle ich? Filmt man von unten so wirkt man leicht arrogant. Filmt man von oben sieht man leicht unvorteilhaft aus. Es empfiehlt sich die Kamera auf Augenhöhe vor sich zu halten. Ein Bewerbungsvideo muss kein oscarreifer Kurzfilm werden. Es reicht, authentisch zu sein und den Inhalt des Videos an die Branche anzupassen.

Wem unklar ist, wie er Arbeitgeber auf sein Bewerbungsvideo Aufmerksam macht, dem bieten Internetplattformen wie Talentcube oder JobClipr Lösungen an. Nach dem Motto „Zeig wer du bist“, bietet das Münchner Start-up Job Clipr Jobsuchenden eine Plattform, wo Arbeitnehmer ihr Bewerbungsvideo hochladen können. Bewerber können ihren virtuellen CV mit Videos, Fotos und Einträgen aus Social Media erweitern.

Arbeitgeber scrollen durch die Profile der Bewerber und treten mit interessanten Kandidaten in Kontakt. Auch Unternehmen werben auf der Plattform mit Recruitingvideos direkt um Jobsuchende. Per Video wird Einblick in den Arbeitsalltag des Unternehmens gegeben. So sollen Bewerber nicht länger suchen sondern gefunden werden.