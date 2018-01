Mit Jodeln zum Master

Sogar für die Eidgenossen eine Premiere: Den Titel "Master of Arts in Music mit Hauptfach Jodeln" können Studierende am Departement Musik der Hochschule Luzern erstmals ab dem Studienjahr 2018/2019 anstreben. Studienleiterin ist die bekannte Schweizer Jodlerin Nadja Räss.

Bislang konnte man im Hauptfach "Volksmusik" sowohl klassische Instrumente als auch landestypische wie Schwyzerörgeli oder Hackbrett wählen. Ab Herbst 2018 kommt nun auch Jodeln dazu.