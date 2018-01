Ein Praktikum zu finden war nie einfacher

Gleich zehn Universitäten beteiligen sich an den „Österreichweiten Praktikumstagen“, die noch bis 31. Jänner laufen. Die Career Center der jeweiligen Universität bringen in diesem Zeitraum Studierende mit Arbeitgebern in Kontakt: bei Praktikumsmessen und Info-Veranstaltungen zu (Auslands-)Praktika bzw. Jobs. Die Career Center garantieren dabei die Veröffentlichung ausschließlich fair bezahlter und qualitativ hochwertiger Praktika.

„Qualifizierte Praktika im Lebenslauf sind für den Berufseinstieg ein Muss“, erklärt Ursula Axmann, Präsidentin der Career Services Austria. Berufserfahrung würde vorausgesetzt. „Neben dem Universitätsabschluss zählt beim Berufseinstieg das praktische Zurechtfinden in Unternehmensstrukturen. Am ,learning by doing‘ führt deshalb kein Weg vorbei.“

Nähere Informationen finden Sie unter https://www.career-services.at/events/



