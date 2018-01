Investorinnen Awards 2018

Zum zweiten Mal wurden Frauen vor den Vorhang gebeten, die sich um die Österreichische Gründungs- und Investmentszene verdient gemacht haben. Neben einer ganztägigen Fachkonferenz für weibliche Investoren fand die Verleihung des „Investorinnen Award 2018“ im Park Hyatt Vienna statt.

Die von Investorinnen.com organisierte Konferenz widmete sich dem Thema „The Future of Investing“. Edeltraud Stiftinger von AWS unterstrich bei der Eröffnung der Veranstaltung die Wichtigkeit des weiblichen Netzwerkens: „ Frauen investieren, aber sie investieren anders. Das wissen wir aus unserer Beratungspraxis. Umso wichtiger ist es, diese Unterschiede sichtbar zu machen und die Frauen entsprechend zu vernetzen. Genau das tun wir bei der Investorinnenkonferenz.“



Der hohe Besucherandrang mache deutlich, dass es viele Frauen gibt, die in der boomenden Startupszene als Investorinnen aktiv werden möchten. Sie werden aber noch nicht mit einem attraktiven Angebot „abgeholt". Bisher sind Frauen in der Start-up-Szene als Gründerinnen mit lediglich zwei Prozent Anteil vertreten. Auch als Business Angelinas, Seed Investorinnen oder Fondmangerinnen zählen sie zu einer verschwindenden Minderheit. Ziel der Initiative Investorinnen.com sei es, das so rasch wie möglich zu ändern.

Investorinnen Awards

In fünf Kategorien wurden Persönlichkeiten mit den Investorinnen Awards von einer Fach-Jury ausgezeichnet: In der Kategorie „Special“ gewannen Lisa-Marie Fassl, Nina Wöss und Tanja Sternbauer von den Female Founders für ihr Engagement und die Vernetzung weiblicher Gründerinnen.

Doris Ritzberger-Grünwald, die als Partnerin den Award an die „Fund Managerin 2018“ übergab, erklärte dazu:„ Der Kapitalmarkt in Österreich ist ja noch relative dünn und die Finanzwelt ist immer noch großteils männlich besetzt - umso mehr freuen wir uns über diesen Award.“