Lasst uns ein Tabu brechen

Ein Buffet, übervoll mit den köstlichsten Leckereien. Ein Berufseinsteiger steht davor und weiß nicht: Womit soll er anfangen? Mit dem Roastbeef? Dem Bioauflauf? Der Maronischnitte? Er kann sich nicht entscheiden. Eine Weile steht er ratlos vor dem Buffet. Dann fällt ihm ein: So hungrig ist er ja gar nicht. Er zuckt die Schultern, dreht sich um und schlurft – zu Starbucks. Dort kennt er sich aus. Erleichtert holt er sich einen Muffin und versinkt in einem Sofa.

Unrealistisch? Keinesfalls. Genau so geht es jedem Studenten, jedem Absolventen beim Berufseinstieg. Er bekommt unzählige Wahlmöglichkeiten und noch mehr Versprechen. Welchen soll er folgen? Wo findet er Sinn und Erfüllung, nach denen er doch so verzweifelt sucht?

Völlig falscher Ansatz

Das Thema bringt Österreichs Karriere- und Gehaltsexperten Conrad Pramböck in Rage. „Völlig falscher Ansatz“, wettert er. „Die Eltern haben diesem Studenten wohl immer gesagt: ‚Kind, du kannst alles machen, was du nur willst.‘ Aber er weiß ja gar nicht, was er will. In seiner Überforderung nimmt er das, was er schon kennt.“

Da stehen einer Generation alle Türen offen, sie hat Zugang zu allen Informationen dieser Welt – und kann nichts damit anfangen. Also richtet sie ihr Streben nach „Sinn und Erfüllung“ aus und jagt das, was sie vermeintlich glücklich macht.

Schon wieder falsch, ärgert sich Pramböck. Sinn und Erfüllung zu geben sei nicht Aufgabe der Wirtschaft. Sondern Leistung zu verlangen. Ziele zu erreichen. Arbeiten. Und jetzt heißt es, ganz stark zu sein: Der Berufseinstieg ist kein Wunschkonzert. Und die Arbeitswelt kein Ponyhof. „Es geht nicht darum, was euch ‚erfüllt‘“, meint Pramböck. „Sondern darum, was getan werden muss. Ihr müsst euch eingliedern. Nach Anweisung arbeiten. Performen.“

Es geht nicht um Selbstverwirklichung?

Das erschreckt viele Berufseinsteiger. (Nicht alle, das halten wir hier ausdrücklich fest. Aber beunruhigend viele.) Nun, sie könnten wenig dafür, relativiert Pramböck. Ihre Eltern hätten ihnen jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Ihnen alle Steine aus dem Weg geräumt. Und wären beim ersten Nicht genügend zum Lehrer gerannt und hätten ihre Kids mit Zähnen und Klauen verteidigt.

Bis auch die Lehrer klein beigaben. Was taten die in ihrer Not? Sie senkten das Anspruchsniveau (schlagt nach bei PISA) und ließen so viele Schüler durch wie nur möglich. Das Spiel setzte sich dann an der Universität fort.

In der Wirtschaft passierte derweil das schiere Gegenteil. Hier stiegen die Anforderungen von Jahr zu Jahr. Die Wirtschaft sucht händeringend nach Fachkräften, nach Talenten mit Biss. Der heimische Nachwuchs sei, so sagen Personalisten übereinstimmend, gelinde gesagt kapriziös. Der eine sagt schon bei der Bewerbung, dass ihm seine persönliche Work-Life-Balance wichtiger ist als die Anforderungen der Firma. Der andere lehnt Dienstreisen ab, weil er sonst womöglich den Yogakurs/den Jour fixe in der Kraftkammer verpassen würde.

Wen wundert es da, dass die Jobs nach Osteuropa oder Asien abwandern? Dort tun die Leute einfach, was man ihnen sagt. Ohne Wenn und Aber. Und billiger sind sie auch noch.

Bleibt die Frage: Wie macht man es richtig? Ganz einfach, gibt sich Pramböck jetzt versöhnlich. Selbst wenn es ein Tabu bricht: Legt euren Widerwillen gegen Autoritäten ab. Der Chef, die Chefin kennen sich aus. Wissen, wo es langgeht. Wissen, was wichtig ist, und fordern einen Neuling so lang, bis er es kann. Bringen ihm bei, was es braucht, um zu überleben. Bis dahin: Lasst euch etwas sagen.

Und die Kohle?

Für gute Arbeit gibt es gutes Geld. An diesem Prinzip hat sich nichts geändert. Doch erst muss man beweisen, dass man gute Arbeit leisten kann. Soll heißen: Die Einstiegsgehälter steigen kaum, sie werden höchstens an die Inflation angepasst (siehe Tabelle). Wer am oberen Ende kratzen will, muss belegen, wie viel er kann. Muss sich schon bei der Bewerbung in Theorie und Praxis so anpreisen, dass der Personalchef seinen konkreten Nutzen für die Firma erkennt. Auch wenn es schwerfällt: Man muss sich und seine Leistungen verkaufen (da ist es wieder, das böse Wort Leistung).

Nach drei bis fünf Jahren kann es dann so richtig nach oben gehen. Schneller, als das früher möglich war. Weil für die Firmen gilt: erst schauen, dann zahlen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.01.2018)