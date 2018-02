Facharbeit: Viele Häuptlinge, keine Indianer

Erfolgreiche Unternehmen brauchen Führungspersönlichkeiten ebenso wie Mitarbeiter, die geführt werden können. Die eine Gruppe kann ohne die andere nicht wirksam agieren, daher braucht es schon in der Ausbildung eine sinnvolle Kombination.

Manchmal, wenn ich mir Debatten zum Bildungswesen in Österreich ansehe, habe ich den Eindruck, dass viele Häuptlinge und zu wenige Indianer ausgebildet werden. Für eine erfolgreiche Gruppe braucht’s jedoch beide in ausreichender Zahl.

Damit wir in den Unternehmen der Frauenthal Handel Gruppe (SHT, ÖAG, Kontinentale und Frauenthal Service) für zukünftige unternehmerische Herausforderungen gut aufgestellt sind, lassen wir uns vom Konzept der „Lernenden Organisation“ inspirieren und arbeiten auch mit innovativen Ausbildungskonzepten.

Wirklich stolz macht mich in der Hinsicht unsere interne Übungsfirma „BlueBird Workwear“, die ausschließlich von Lehrlingen geführt wird. Unternehmensgegenstand ist der Vertrieb von Arbeitskleidung an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In dem Projekt, in dem sie beweisen, dass sie über den Tellerrand hinausschauen, findet nachhaltiges Lernen in der Gruppe statt. Zu erleben, wie und vor allem, DASS das eigene Handeln eine Auswirkung in der Umwelt hat, ist das Um und Auf!

Nach der Zeit der Orientierung stehen einem Lehrling vielfältige Karrierewege offen. In den Unternehmen der Frauenthal Gruppe bieten wir „fertigen“ Fachkräften ein Umfeld, in dem sie ihre Stärken leben können, gleichzeitig sehen wir das Thema Bildung und Entwicklung als eines, das per Definition niemals abgeschlossen sein kann. Und viele unserer Häuptlinge blicken auch auf eine Karriere als Indianer zurück.

Der Autor: Mag. Wolfgang Knezek, Vorstand der Frauenthal Service AG.