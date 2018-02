Die laute Stimme der Ahnungslosen

Pflichtfächer? Es muss doch nicht jedes Kind lesen und schreiben können!“ So, mutmaßt Mario Herger, hätten sicher viele argumentiert, ehe Maria Theresia 1774 die Schulpflicht einführte.

Dass heute, 2018, ganz ähnlich über ein Pflichtfach Programmieren gedacht und gesprochen werde, sei für ihn unbegreiflich. Herger, der in Wien aufgewachsen ist und technische Chemie studiert hat, war SAP-Entwicklungsleiter und Innovationsstratege und lebt seit 2001 im Silicon Valley, wo er CEO von Enterprise Garage Consultancy ist. Er wird am 1. März beim Yard-Forum in Wien seine Keynote zum Thema „Auswirkungen der Digitalisierung auf die Unternehmensstrategie“ halten.

Lernen, digital zu sein

Herger beklagt, dass zwar viel über Digitalisierung gesprochen werde, oft aber die Ahnungslosen die lauteste Stimme hätten. In Österreich werde so diskutiert, als ob „Analphabeten über den Wert von Bibliotheken“ sprechen. Er setze sich deswegen so für ein Pflichtfach Programmieren ein, weil es ein Schule des Abstrahierens sei.

Und weil das Programmieren unabhängig von der jeweiligen Programmiersprache – den üblichen Vorurteilen zum Trotz – eine kreative Arbeit sei. „Lernen, digital zu sein, ist ein Weg, die digitale Welt besser zu verstehen“, sagt Herger. Jeder müsse sich die Frage stellen: „Will ich nur Konsument sein oder will ich gestalten?“ Und wer gestalten wolle, kommen nicht umhin, Konzepte wie Künstliche Intelligenz zu verstehen.

Dieses Verstehen beginne aber schon bei ganz banalen Dingen. Wenn er Delegationen von der EU-Kommission abwärts durch das Silicon Valley begleitet, frage er immer nach dem Nutzungsverhalten. Und nur zu oft höre er: „Uber? Airbnb? Smart Home? Nie probiert.“ Viele Entscheider, wiederholt er, „seien uniformiert und haben eine Meinung“.

Genau das ist aus Hergers Sicht Kern des Problems. Wer die digitale Transformation treiben wolle, müsse radikal vorgehen. Das sei, gesteht er ein, oft schwierig, weil viele Unternehmen in den Rahmenbedingungen der eigenen Industrie (Lieferanten, Händler etc.) gefangen seien.

ZUR PERSON Der Wiener Mario Herger lebt seit 2001 im Silicon Valley und ist CEO von Enterprise Garage Consultancy ist. Er wird einer der Keynote-Speaker beim Yard-Forum (yard-forum.at) am 1. März in Wien sein

Deshalb seien in Europa viele Maßnahmen der Unternehmen nichts anderes als „putting lipstick on a pig“, wie es in den USA heißt. Herger nennt ein Beispiel: Längst könnten große Lkw-Hersteller wie Mercedes mit autonom fahrenden Lastwagen auf dem Markt sein. Doch dann träten sie mit ihren Kunden, etwa den Spediteuren, in Konkurrenz und müssten ihr Geschäftsmodell ändern.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.02.2018)