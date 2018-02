Chancen für die Zukunft

Jeder, der Kinder hat will natürlich, dass es diese einmal besser haben. Verständlich, dass viele Eltern eine akademische Laufbahn für ihre Kinder anstreben. Jedoch lohnt ein differenzierter Blick auf die Berufswelt allemal, wenn wir wirklich das Beste wollen.

Wenn Eltern das Beste für ihre Kinder möchten, dann braucht es immer einen ganzheitlichen Blick. Denn was dieses Beste ist, wird nicht nur von den möglichen Spitzengehältern einzelner Positionen bestimmt. Erstens werden diese meist nur von einigen wenigen erzielt und zweitens ist der Weg einer, den viele gehen wollen. Aber nicht alle haben Platz an der Spitze. Geht man nach dem Lebensverdienst, dann ist ein Studium finanziell nicht mehr so attraktiv wie einst. Dabei ist auch zu Beginn einer Karriere die Thematik Pension nicht außer Acht zu lassen. Lehrzeit wird nämlich für eine spätere Pension angerechnet.

Zu einem guten Leben der Jugendlichen gehören aber auch noch andere Aspekte. So ist die Eigenständigkeit und die frühe Selbstverantwortung etwas, das viele Lehrlinge als einen wichtigen Aspekt ihrer Ausbildung bezeichnen. Keine Lehrer mehr die einem jeden Schritt vorschreiben, sondern gleichberechtigter Teil eines starken Teams zu sein, unterstützt auch im privaten Umfeld die Entwicklung der jungen Menschen. Wenn so wie in unserem Unternehmen noch eine firmeneigene Trainings-Academy dazu kommt, werden wichtige Sozialkompetenzen schon früh gefördert. Durch die Lehre mit Matura hat man neben dem Berufsabschluss auch alle Möglichkeiten für den weiteren Lebensweg in der Hand. Mit der Meisterprüfung kann schließlich jeder, der das für sich auch möchte, den Schritt in die Selbständigkeit wagen.

Berufe im Dienstleistungssektor, insbesondere jene die nah am Menschen sind, wird es auch im Zeitalter der Digitalisierung geben. Für uns als Unternehmen sind Fachkräfte essentiell und entscheiden über unseren Erfolg. Deshalb werden unsere Mitarbeiter, Ihre Kinder, geschätzt und gemäß unserem Slogan behandelt: willkommen in der Familie.

Der Autor: Hans Bundy leitet gemeinsam mit seinem Bruder Georg das Familienunternehmen BUNDY BUNDY.