Drittel der Unternehmen beschäftigt anerkannte Flüchtlinge

In den vergangenenen Wochen befragte die Unternehmensberatung Deloitte 186 Personen aus österreichischen Unternehmen, vorrangig aus dem mittleren und oberen Management. Dabei ergaben sich deutlich veränderte Zahlen zu Befragung im Sommer 2016: Damals erklärten sich zwar zwei Drittel bereit, Flüchtlinge anzustellen, nur 1 Prozent der Unternehmen tat es jedoch tatsächlich. Aktuell beschäftigen bereits 31 Prozent der Befragten geflüchtete Personen.

„Die österreichischen Unternehmen nehmen ihre Verantwortung ernst: Ein Drittel der Befragten leistet einen wichtigen Beitrag zur Integration von Geflüchteten am Arbeitsmarkt“, zeigt sich Bernhard Gröhs, CEO von Deloitte Österreich, erfreut. „Das ist besonders wichtig, denn nur mit einer aktiven Teilnahme am Arbeitsleben kann Integration gelingen.“

74 Prozent der Unternehmen, die Personen mit Fluchthintergrund beschäftigen, haben zumindest eine geflüchtete Person als Hilfskraft beziehungsweise Praktikant, Lehrling oder Trainee angestellt. Bei 46 Prozent sind anerkannte Flüchtlinge außerdem als Fachkräfte tätig. Noch keines der Unternehmen beschäftigt Geflüchtete in leitender Position.

Verbesserungsbedarf bei Deutschkenntnissen

56 Prozent jener, die derzeit geflüchtete Personen beschäftigen, sind mit den fachlichen Qualifikationen der neuen Mitarbeiter zufrieden. 44 Prozent berichten wiederum von mangelnden Fachkenntnissen zum Zeitpunkt der Einstellung. Die Hälfte der Befragten ortet zudem Verbesserungsbedarf bei den Deutschkenntnissen. Die fehlenden Sprachkenntnisse werden als eines der Haupthindernisse für eine Anstellung genannt.

Bürokratie als echte Hürde

Die Mehrheit der Unternehmen sehe als ihre gesellschaftliche Verantwortung an, einen Beitrag zur Integration geflüchteter Menschen zu leisten, ergab die Umfrage. Die Unternehmen nehmen aber auch den Staat in die Pflicht. 56 Prozent fordern den Abbau bürokratischer Hürden und 48 Prozent die Vereinfachung gesetzlicher Regelungen bei der Anstellung von Flüchtlingen.

Ausbildung für Jugendhelfer

Dieser Entwicklung entsprechend bietet die International Business School der Fachhochschule Kufstein Tirol in Kooperation mit DWRO-consult die berufsbegleitende Qualifizierungsmaßnahme Jugendhilfe für Geflüchtete an. Die Ausbildung, die im April 2018 startet, und kommende Woche in Kufstein präsentiert wird, richtet sich an Jugendhelfer in NGO aber auch in Unternehmen, in drei dreitägigen Modulen (Case Management | Projektmanagement | Projektarbeit), ihr Wissen im Bereich (unbegleiteter) minderjähriger Geflüchteter zu vertiefen.

