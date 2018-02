Chancen für die Zukunft

Um das Beste aus der Milch zu machen benötigen wir engagierte Mitarbeiter.

Als Molkerei beschäftigen wir uns mit der Veredelung eines Produkts, das auf den ersten Blick sehr simpel aussieht. Blickt man hinter die Kulissen, dann stellt sich rasch heraus, dass die Realität deutlich komplexer ist. Der Rohstoff Milch ist die Basis für eine Vielzahl verschiedenster Produkte und seine Verarbeitung erfordert fundiertes Fachwissen und höchstes Qualitätsbewusstsein. Grundsätzliches Interesse an Ernährung und Lebensmitteln ist ebenso unerlässlich. All das sollten Jugendliche mitbringen, die sich für einen Lehrberuf bei uns entscheiden.

Um die Potentiale und Einstellung der jungen Menschen herauszufinden wurde der traditionelle Lehrlingstest längst von persönlichen Gesprächen, Rundgängen im Betrieb und Schnuppertagen abgelöst. Das Unternehmen zu erleben und zu begreifen, den Jugendlichen einen ersten Eindruck ihrer zukünftigen Umgebung zu vermitteln ist uns wichtig.

Zusammenhalt im Team, Spaß an der Aufgabe und die Ausgewogenheit zwischen Herausforderung und Freizeit ist der nächsten Generation an Fachkräften wichtig. Die Eltern dagegen gilt es zu überzeugen, dass ihre Kinder mit einem Lehrberuf realistische Karrierechancen, sichere Arbeitsplätze und sehr gute Verdienstmöglichkeiten haben.

Bereits in den ersten Bewerbungsgesprächen weisen wir auf die große Verantwortung all unserer Mitarbeiter bei der Produktion von Lebensmitteln hin. Wer sich nach der Lehre auf die erforderliche Flexibilität in einem schnelllebigen Markt einstellen kann, dem stehen viele Möglichkeiten offen.

Es gibt bei NÖM zahlreiche Führungskräfte, die ihren Berufsweg mit der Lehre begonnen haben und heute ein Beweis dafür sind, dass „Karriere mit Lehre“ nicht nur ein Schlagwort ist.

Die Autorin: Petra Herzog, MAS ist Head of Human Resources bei der Molkerei NÖM.