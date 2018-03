Was tun mit Talenten?

Österreichs Unternehmen sind entwicklungsfaul. Dieses Zeugnis stellt die europaweite Studie der Management- und Personalberatung Kienbaum aus, die 256 Personaler und 118 Talente befragt hat. Viele Unternehmen setzen zwar auf Veränderung ihrer Organisation, bei der Talentförderung gibt es aber Aufholbedarf.

„Unternehmen brauchen andere Entwicklungskonzepte und Karrierelandschaften“, sagt Studienleiter Eberhard Hübbe. Ein Weg zur Talentförderung ist das sogenannte Talentmanagement. Dabei wird festgelegt, welche Kompetenzen für den Erfolg eines Unternehmens essenziell sind. Entsprechende Talente sollten entwickelt und gefördert, letztendlich langfristig gehalten werden. Aktuell wird diese Strategie allerdings nur von der Hälfte der Unternehmen umgesetzt.

In Österreich ist es zudem schwierig, in einem Unternehmen aufzusteigen: In mehr als 70 Prozent bleibt das Talentmanagement ausschließlich auf Führungspositionen beschränkt, während bloß jedes dritte Unternehmen seinen Mitarbeitern eine Förderung abseits klassischer Karrierepfade anbietet.

Talente neigen zur Selbsthilfe

Nur ein Fünftel der Befragten gibt an, dass in ihrem Unternehmen jeder als Talent gilt und auch als solches gefördert wird. „Um innovativer zu werden, müssen Unternehmen über eine integrative Talentdefinition nachdenken und bestehende Systeme infrage stellen“, erklärt Hübbe. Je weiter der Talentbegriff definiert wird, desto innovativer agiert das Unternehmen.

Große Unterschiede gibt es bei der Auffassung, in welchem Maß die Eigenverantwortung der Mitarbeiter zur Weiterentwicklung von Talenten beiträgt: 73 Prozent der Mitarbeiter sehen die Hauptverantwortung bei sich selbst, während nur 40 Prozent der Personaler meinen, Talente könnten ihre Entwicklung steuern. (srd)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.03.2018)