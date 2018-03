Sie sind erfolgreich, ständig im Einsatz und gehen mit großen Schritten auf das (gesetzliche) Pensionsantrittsalter zu. Managern bleibt da oft wenig Zeit, die Karriere nach der Karriere vorzubereiten.

Ein Fehler, meint Psychotherapeut und Unternehmensberater Edwin Spraider. Denn eine abrupte Änderung der Lebenssituation löse nicht selten einen Schock aus. Auch wenn das überrasche: Er rate der Generation 40 plus, sich diese Gedanken zu machen, auch wenn sich bis zur Pension vieles ändern könne und werde: „Die Auseinandersetzung damit ist wichtig und ebenso, Visionen zu entwickeln“, sagt Spraider.

Zurück zur Generation 55 plus: Er und Ernst Domayer, Partner im Beraternetzwerk Osb, verfolgen mit dem „Life Time Consulting“ einen systemischen Ansatz, der sich an Menschen richtet, die ihre Zufriedenheit in Verbindung mit ihrer Berufsperformance schwinden sehen und sich verändern möchten. „Sie scheuen sich oft zu sagen, dass sie nicht mehr so weitermachen wollen und vielleicht auch nicht können“, sagt Domayer. Und wenn, dann sei HR meist nicht bevorzugter Ansprechpartner. „Alter wird als Abbau- und nicht als Aufbaumodell verstanden.“ In ihrem Coaching gehe es nicht nur um eine Standortbestimmung, sondern auch darum zu zeigen, was Stress auslöst. Herangezogen wird dabei die Belastungs- und Resilienzanalyse, die Neurologe Wolfgang Lalouscheck entwickelt hat. Anschließend werden auf der „Zukunftsreise“ Handlungsvarianten entwickelt, werden Kontinuität und Veränderung balanciert, die Entwürfe überprüft und entscheidungsreif gemacht.

Die Erfahrung zeige, dass viele Manager Ausstiegsfantasien haben und sich mit der Vorfreude darauf über Wasser halten. Domayer und Spraider nehmen diese Vorfreude ernst, versuchen aber, sie zu testen: Denn Vorfreude sei oft nicht mehr als eine schöne Illusion – eine sinnstiftende Tätigkeit aber das wahre Ziel. (pre)

