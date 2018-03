IT-Fachmesse Nutzen.Leben IT der BBG mit Besucherrekord

Mit einem Besucherrekord von über 500 Kunden und über 60 Ausstellern fand am 22. März die Fachmesse Nutzen.Leben IT der Bundesbeschaffung GmbH (BBG) im Congress Center der Messe Wien statt. Die Aussteller präsentierten ihr Produkt- und Dienstleistungsangebot sowie innovative Neuheiten im IT-Sektor.

Die BBG ist der Einkaufsdienstleister der öffentlichen Hand und bietet über Rahmenvereinbarungen mit Unternehmen aus den verschiedensten Bereichen ihren Kunden die Möglichkeit schnell, effizient und kostengünstig hochqualitative Produkte und Dienstleistungen einzukaufen. Neben über 500 Kunden konnten Geschäftsführer Andreas Nemec und Gerhard Zotter die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Margarete Schramböck für eine Keynote gewinnen.

Darüber hinaus konnte die BBG-Geschäftsführung Gerhard Popp (Sektionschef Digitalisierung, Innovation und E-Government im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort), Gemeindebund-Generalsekretär Walter Leiss, Heidrun Strohmeyer (Gruppenleitung IT im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung) und viele weitere Interessierte begrüßen.

"Innovationen erlebbar und begreifbar machen"

„Fachmessen sehen kommende Entwicklungen voraus, versammeln Innovationstreiber und sind Ideenschmieden der Branchen. Die BBG-Messe Nutzen.Leben IT 2018 gibt einen wichtigen Einblick in die aktuellen Trends und die IT-Lösungen von morgen. Allen Ausstellern gemein ist, Innovationen erlebbar und begreifbar zu machen und ihre Erfolgskonzepte darzustellen“, so Bundesministerin Margarete Schramböck.

Gerade der IT-Bereich ist einem ständigen Wandel unterzogen und die BBG bietet laufend neue Vereinbarungen, um für ihre Nutzer stets die besten Konditionen und die aktuellsten Angebote zu erhalten. Durch BBG-Verträge ist eine effiziente und kostengünstige Beschaffung qualitativer Produkte möglich. Die BBG bietet ihren Kunden Beratung während der gesamten Vertragslaufzeit und garantiert zeitliche, quantitative und qualitative Verfügbarkeit der Verträge. Außerdem steht den Kunden ein Vertrags- und Qualitätsmanagement zur Verfügung, womit bei voller Vergaberechtssicherheit bestes Service sichergestellt wird.