„Art des Bewerbungsprozesses ist altmodisch“

Lebenslauf, Bewerbungs- bzw. Motivationsschreiben per Mail verschicken. So bewerben sich zwei Drittel der Österreicher – und immerhin 60 Prozent der Führungskräfte. Für Jutta Perfahl-Strilka von Xing E-Recruiting in Österreich ist „diese Art des Bewerbungsprozesses altmodisch“. Doch diese Art sei eben „gelernt, und noch hat uns niemand gesagt, wie es auch anders geht“. Besonders Führungskräften rät sie, potenzielle Arbeitgeber auf ihr Onlineprofil zu verweisen. „Der Lebenslauf ist statisch. Im Profil kann ich aktuelle Projekte hervorheben, die ich begonnen habe, seit die Bewerbung abgeschickt wurde.“ Führungskräfte würden das eher erkennen als andere Kandidaten. Auch, dass es sinnvoll sei, Online- und Offlinenetzwerke kombiniert für die berufliche Weiterentwicklung zu nutzen.

Auch Motivationsschreiben seien mittlerweile antiquiert. Personaler läsen sie ungern – doch sie zu schreiben, sei ebenfalls gelernt. Viel wichtiger sei, so etwas wie einen Pitch parat zu haben: Eine kurze mündliche Zusammenfassung, warum man geeignet für eine Aufgabe beim Lieblingsarbeitgeber sei – für den Fall, dass er selbst anrufe oder ein Headhunter am Telefon sei: Es gebe eben keine zweite Chance für den ersten Eindruck, sagt Perfahl-Strilka.

Auf diese Kontaktaufnahme lohne es sich vorbereitet zu sein. Denn eine Studie, die ihr Haus in Auftrag gegeben habe, zeige, dass rund die Hälfte der Österreicher latent auf Jobsuche sei. Wichtig an einem möglichen neuen Job seien die allgemeine Arbeitsatmosphäre und das Gehalt. Für Führungskräfte hingegen habe das Gehaltweniger Gewicht, entscheidend sei vielmehr der Sinn der Tätigkeit.

Arbeitgebertreue lässt nach

Loyalität scheint an Bedeutung zu verlieren, auch wenn zwei Drittel sagen, mit ihrem Job sehr zufrieden zu sein – sie sind trotzdem offen dafür, wenn sich etwas „Besseres“ auftut. Überhaupt, sagt Perfahl-Strilka, zeige sich auch daran, dass projektbezogene Tätigkeiten bedeutender werden.

Was sie zudem beobachte: Kandidaten seien über Arbeitgeber besser informiert als früher: Nach dem Employer Branding, also der Profilierung der Arbeitgebermarke, gehe es heute um Employer Transparency: Bewertungen von Arbeitgebern im Netz oder durch Mundpropaganda – so wie man es auch von Reiseportalen kennt. (mhk)

ZUR PERSON Jutta Perfahl-Strilka ist Director New Business Sales bei Xing. Sie rät Unternehmen, neben Employer Branding auch Employer Transparency zu betreiben. Denn wie bei Reiseportalen tauschen sich Kandidaten aus, wie attraktiv Arbeitgeber jenseits der Hochglanzbroschüren wirklich sind.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.03.2018)