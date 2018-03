Sag mir deinen Namen – und ich sag dir, wie viel du verdienst

Jan und Anna haben es wieder einmal geschafft – sie sind die Spitzenreiter der beliebtesten Vornamen Deutschlands. Zu diesem Ergebnis kam Namensforscher Knud Bielefeld, der 2017 rund 213.000 Geburtsmeldungen ausgewertet hat. Aber die Beliebtesten sind nicht unbedingt die Erfolgreichsten, genauso umgekehrt. Oder etwa nicht?

Die Wahl des Vornamen ist eine der ersten Entscheidungen, die Eltern für ihre Kinder treffen. Manche mögen ihn kurz und knackig, andere bevorzugen ihn lang mit melodischem Klang. Er ist das erste Wort, das man hört und wird einen noch das ganze Leben lang begleiten. Doch mit der Namenswahl sollte man offenbar nicht allzu leichtfertig umgehen. Denn ein Vorname ist mehr als ein ständiger Gefährte – er beeinflusst Faktoren in unserem Leben, bei denen man es womöglich nicht vermutet hätte.

Welchen Einfluss der Vorname haben kann, zeigt eine Untersuchung von freelancermap: Die Projektplattform für Freelancer, Freiberufler und Selbstständige hat untersucht, in wie weit der Vorname die Höhe des Stundensatzes beeinflusst. Um dieser Frage nachzugehen, wurden mehr als 9000 Freelancer aus den Bereichen IT und Engineering miteinander verglichen, um herauszufinden, welche Namen die besten Verdienstaussichten haben. Eines lässt sich vorwegnehmen: Traditionelle Namen verdienen am meisten. Und auch Kevins Gehalt kann sich sehen lassen.

Spitzenverdiener haben traditionelle Namen

Auffällig ist, dass an der Tabellenspitze vorwiegend traditionelle Namen stehen, die heute gar nicht mehr im Trend liegen. Ob das an der vermeintlich assoziierten langjährigen Erfahrung liegt, ist fraglich. Zu den bestverdienenden Vornamen in Deutschland zählt der Vorname Brigitte, ein Name der seit den 60er Jahren kaum noch vergeben wird. Mit einem Stundenlohn von 88 Euro behauptet sie Platz 1 deutlich.

Brigitte verdient drei Euro mehr als der männliche Spitzenreiter Kurt - als Topverdiener unter den männlichen Freelancern bekommt er 85 Euro die Stunde. Kurt und Brigitte bilden allerdings keine Ausnahme. Gerade bei den Männern sind neben Kurt die nächstbesten Verdiener Horst, Herbert und Reinhardt. Bei den Frauen sind es Gabriele, Anja und Andrea.

Beliebtheitsskala: Jonas und Sofia sind Bestverdiener

Und wie sieht es bei den ewigen Lieblingsvornamen der Deutschen aus? Nehmen wir Jan und Anna als Beispiel, zwei zeitlose Namen, die ihren Charme scheinbar nie verlieren werden. Doch beliebt bedeutet offensichtlich nicht gleich erfolgreich: Während sich Jan mit einem Stundensatz von 74 Euro auf Platz 50 der Spitzenverdiener aufhält, sieht es für Anna mit 42 Euro (Platz 141) deutlich schlechter aus. Unter den zehn zeitlos beliebtesten Namen ist Klaus übrigens der Lukrativste. Er befindet sich mit 82 Euro auf Platz 6 der Spitzenverdiener. Sabine befindet sich immerhin mit 72 Euro auf Platz 61.

2017 waren die beliebtesten Vornamen Deutschlands Ben und Emma. Aber unter den Freelancern sind diese Namen aber recht selten vertreten. Ebenfalls unter den Top 10 der beliebtesten Vornamen befinden sich Lukas, Paul und Felix. Letzterer ist mit 71,13 Euro Spitzenverdiener unter jenen Freelancern, die einen der beliebtesten Vornamen tragen. Was die Frauen betrifft, führt der viertbeliebteste Mädchenname 2017 Sofia, oder auch Sophia, die Verdiensttabelle mit 82,71 Euro an. Aber: Frauen sind in der Selbstständigen-Branche immer noch eine Minderheit, wie auch der Freelancer-Kompass 2017 belegte - weniger als 10 Prozent der Experten sind weiblich.

Kevin, was ist eigentlich mit Kevin?

Nur wenige Vornamen haben im 21. Jahrhundert so abgebaut und einen solch schlechten Ruf genossen wie der Name Kevin. In der Freelancer-Branche taucht der Name nur selten auf und fehlt deshalb im Ranking. Mit 48 Euro pro Stunde befindet sich Kevin zugleich am unteren Ende des Tableaus.

Aber: Im Vergleich zur Entlohnung als Fest-Angestellter kann sich das durchaus sehen lassen. Laut dem Report „Verdienste auf einen Blick“, einer Erhebung des Statistischen Bundesamts (Destatis) aus dem Jahr 2017, beträgt der durchschnittliche Stundenverdienst für Vollzeitbeschäftigte als auch Arbeitnehmer mit einer reduzierten Wochenarbeitszeit 16,96 Euro. Zudem sind die 48 Euro circa das sechsfache des seit 1. Januar 2018 angehobenen Mindestlohns, der nun bei 8,84 Euro liegt.

Gehalt von Wohnort und Branche abhängig

Beliebte und trendige Namen scheinen keinen positiven Einfluss auf das Gehalt zu haben. Viel mehr scheint es einen Zusammenhang zwischen sehr traditionelle Namen und einem guten Stundenlohn geben.

Entscheidet der Vorname bei der Gehaltsverhandlung? „Nein“, meint Thomas Maas, CEO von freelancermap, „die größten Einflussfaktoren auf das Gehalt sind derzeit das Bundesland und die Branche, in der Freelancer, Selbstständige und Freiberufler arbeiten." Auch interessant: Der Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen ist verschwindend gering. Einen Gendergap gibt es zumindest im Bereich IT-Entwicklung und Consulting sowie Engineering nicht. Andere Branchen können und werden sich hoffentlich einiges davon abschauen.

Tabelle: Stundenlohn nach Vornamen

Die folgenden Daten stammen von einem Vergleich deutscher Freelancer. Für Österreich sind aktuell keine vergleichbaren Erhebungen vorhanden.

Rang, Vorname, Stundenlohn 1 Brigitte 88,40 € 2 Kurt/Curt 84,55 € 3 Horst 83,36 € 4 Herbert 83,33 € 5 Reinhard/Reinhardt 82,77 € 6 Klaus/Claus 82,42 € 7 Axel 81,22€ 8 Karl/Carl 80,81 € 9 Heinz 80,61 € 10 Marcel 79,91 € 11 Dirk/Dierk 79,87 € 12 Rainer/Reiner 79,87 € 13 Karsten/Carsten 79,79 € 14 Ralf/Ralph 79,69 € 15 Ulrich 79,54 € 16 Detlef/Detlev 79,16 € 17 Günter/Günther 78,87 € 18 Andreas 78,56 € 19 Christoph 78,47 € 20 Joachim 78,20 € 21 Rolf 78,15 € 22 Jürgen 78,11 € 23 Philip/Philipp/Phillip 77,91 € 24 Volker 77,54 € 25 Matthias/Mathias 77,28 € 26 Georg 77,26 € 27 Gerhard 77,25 € 28 Manfred 77,06 € 29 Uwe 77,02 € 30 Wolfgang 76,82 € 31 Bernhard 76,56 € 32 Holger 76,21 € 33 Markus/Marcus 76,20 € 34 Rene 76,09 € 35 Frank 76,08 € 36 Dieter 76,02 € 37 Walter/Walther 75,93 € 38 Peter 75,87 € 39 Michael 75,78 € 40 Oliver 75,60 € 41 Thomas/Tomas 75,54 € 42 Stefan/Stephan 75,54 € 43 Eric/Erik 75,25 € 44 Norbert 74,90 € 45 Harald 74,67 € 46 Helmut/Helmuth 74,57 € 47 Tobias 74,50 € 48 Thorsten/Torsten 74,50 € 49 Gabriele 74,36 € 50 Jan 74,25 €

51 Jens 74,19 € 52 Anja 74,05 € 53 Nils/Niels 74,00 € 54 Jörg 73,95 € 55 Martin 73,49 € 56 Christian/Kristian 73,05 € 57 Sascha 73,05 € 58 Andrea 72,87 € 59 Petra 72,83 € 60 Johannes 72,72 € 61 Sabine 72,35 € 62 Timo 72,27 € 63 Björn 72,15 € 64 Sven/Swen 72,11 € 65 Bernd/Berndt 71,85 € 66 Florian 71,44 € 67 Fabian 71,44 € 68 Felix 71,13 € 69 Beate 71,00 € 70 Patrick 70,93 € 71 Ulrike 70,86 € 72 Carolin/Caroline/Karoline 70,50 € 73 Claudia 70,15 € 74 Marc/Mark 70,06 € 75 Benjamin 69,92 € 76 Melanie 69,88 € 77 Sigfried/Siegfried 69,69 € 78 Hans 69,67 € 79 Gerd/Gert 69,51 € 80 Hermann 69,51 € 81 Ivonne/Yvonne 69,27 € 82 Kai/Kay 69,08 € 83 Werner 68,77 € 84 Lothar 68,67 € 85 Nico/Niko 68,41 € 86 Robert 68,34 € 87 Maik/Meik/Mike 67,95 € 88 Kerstin 67,93 € 89 Paul 67,32 € 90 Dominic/Dominik 66,94 € 91 Sebastian 66,53 € 92 Christiane/Kristiane 66,33 € 93 Alexander 66,11 € 94 Barbara 65,93 € 95 Monika/Monica 65,79 € 96 Stefanie/Stephanie 65,67 € 97 Ingo 65,45 € 98 Lukas/Lucas 65,19 € 99 Marco/Marko 64,65 € 100 Lars 64,59 €