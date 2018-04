Mitarbeiter: Nur Mittel zum Zweck?

Die Steilvorlage stammt aus dem Jahr 1785. „Die Menschenwürde wird verletzt, wenn ein Mensch einen anderen bloß als Mittel für seine eigenen Zwecke benutzt“, schrieb Immanuel Kant in seiner „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“.

Damit, sagt Michael Meyer, Leiter des Instituts für Nonprofit-Management an der Wirtschaftsuniversität Wien, „stehen Würde und Management grundsätzlich in einem Widerspruch zueinander.“ Meyer ist einer der Gastgeber im Rahmen der „Wiener Woche der Würde“ von 2. bis 5. Mai, in der das Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet wird. Am 3. Mai, 18.30 Uhr, stehen an der WU „Würde und Management“ zur Debatte.

Der angesprochene Widerspruch zeige sich schon in der Managementliteratur der 1910/20er-Jahre, sagt der WU-Professor. Vieles habe sich seither abgeschwächt. Aber: Noch immer seien Mitarbeiter letztlich ein Mittel zum Zweck. Schließlich sei das Managent den Organisationszielen verpflichtet – und eben nicht den Mitarbeitern.

Das sei aber kein Freibrief, Mitarbeiter auszubeuten. Oder gar so deutlich zu werden wie Manager eines deutschen Automobilkonzerns, die Ende der 1990er-Jahre sinngemäß meinten, Führungskräfte dürften nicht zimperlich im Umgang mit Mitarbeitern sein, und sie müssten Blut sehen können.

Der Mensch als „Zweck an sich“

Manager können die Würde der Mitarbeiter wahren, indem sie ihnen Autonomie geben, Vertrauen schenken und Freiraum einräumen, sich weiterzuentwickeln. Und wenn sie als Menschen wahrgenommen werden.

Das würden Manager heute auch tun: In der Regel seien das Personen mit hoher sozialer Kompetenz, die sich fragten, wie ihr Verhalten wahrgenommen werde und was es im Gegenüber auslöse. Als Faustregel nennt Meyer: Würde ich mit meinen Mitarbeitern anders umgehen, wären es meine Freunde?

Das zeige sich auch darin, wie Feedback gegeben werde: Höflich und respektvoll? Denn umgekehrt kann es unwürdig sein, Kritik zu verschweigen und nur hinter dem Rücken der Betroffenen zu äußern, um der Konfrontation zu entgehen oder um den Betroffenen nicht „wehzutun“. Auf Erkenntnisgewinn ausgerichtete Kritik verletze niemals die Würde des Menschen, sagt der Unternehmensberater Matthias Kolbusa. „Sie erzeugt lediglich Scham- oder Schuldgefühle, die auszuhalten man in der Lage sein muss.“ Denn Teil des würdevollen Verhaltens von Managern ist auch zu sehen, dass sie es mit Menschen zu tun haben, die sich weiterentwickeln wollen.

Weiter geht Christian Friesl, Theologe und Leiter des Bereichs Gesellschaftspolitik der Industriellenvereinigung. Er wird wie Christine Dornaus (Vienna Insurance Group), Philosophin Herlinde Pauer-Studer und Ökonom Johannes Steyrer am 3. Mai diskutieren.

Einbinden und teilhaben lassen

Friesl stellt Begriffe wie „Mitarbeiter“ und „Arbeitskraft“ infrage und spricht sich dafür aus, von „Menschen“ zu sprechen – mitsamt ihren Stärken und Schwächen. Menschen, die man nicht mehr so „beauftragen“ oder zu Leistungszielen „verpflichten“ könne. Würdiger Umgang zeige sich darin, Menschen einzubinden und sie teilhaben zu lassen.

Vielleicht ist das ein Schritt in Richtung Würdemanagement (Dignity Management), wie es die polnische Forscherin Irena Figurska beschreibt, das Werte und Würde in das Zentrum des (Personal-)Managements rückt.

AUF EINEN BLICK Michael Meyer ist Professor an der WU Wien und leitet dort das Institut für Nonprofit-Management. Er ist Gastgeber der Veranstaltung „Würde und Management“ (3. Mai, 18.30 Uhr, WU) im Rahmen der „Wiener Woche der Würde“ (2.–5. Mai an verschiedenen Schauplätzen in Wien) und wird vor der hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion in das Thema einführen.weekofdignity.org



("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.03.2018)