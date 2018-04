Weniger Administratives, mehr Faktisches

So weit, so klar: IT und HR müssen zusammenarbeiten. Die IT ist für den technischen Rahmen auch der HR-Abteilung verantwortlich, etwa rund um Datenschutz und DSG-VO. HR wiederum muss gemeinsam mit dem IT-Chef das Talentmanagement auch für dessen Abteilung sicherstellen.

Das läuft aber nicht ganz im Sinn des IT-Chefs, wie eine aktuelle Cornerstone-Studie aufzeigt. Aus dessen Sicht kümmert sich HR zu sehr um administrative Aufgaben und bietet zu wenig Hilfe beim Talentmanagement von IT-Fachkräften.

Denn neben den üblichen Anforderungen (Finden, Entwickeln, Binden, Nachfolgeplanung, Mobilität, Vergütung) kommt hier eine weitere Facette dazu: Auch externe Mitarbeiter, etwa Programmierer, und die Services externer Dienstleister müssen in das Talentmanagement einbezogen werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.03.2018)