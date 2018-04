Mobbing bei Google - den Mitarbeitern reicht's

Mit der wachsenden Popularität sozialer Netzwerke hat auch die Problematik des Cybermobbings zugenommen. Selbst der Suchmaschinen-Riese Google bleibt von der Online-Tyrannei nicht verschont: Rund 100 Mitarbeiter in den USA, die sich mit Cybermobbing innerhalb des Konzerns befasst haben, haben sich zu einer Gruppe zusammengeschlossen und neue Richtlinien für das Verhalten bei Alphabet Inc. vorgeschlagen.

Die Mitarbeiter-Organisation wurde im vergangenen Herbst gegründet. Zu ihren Vorschlägen zählt, dass Google die Verhaltensregeln für die Kommunikation in internen Foren verschärfen und Personal bereitstsellen soll, um diese durchzusetzen.

Unruhestifter bestrafen, Opfer schützen



Leichtentzündliche Unterhaltungen und persönliche Angriffe sollen unterbunden und Personen bestraft werden, die Diskussionen regelmäßig entgleisen oder nach außen durchsickern lassen. Das Unternehmen sollte besser reagieren, wenn Menschen, die Feindseligkeit erregen oder Ansichten gegen die Werte des Unternehmens äußern, versuchen, Diskussionen über Herkunft, Geschlecht und andere sensible Themen zu übernehmen.

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist ein besserer Schutz der Mitarbeiter, die von unaufrichtigen Beschwerden im Bereich der HR betroffen sind, was dort als Mobbingtaktik und -anreize eingesetzt wird. Zudem fordert die Organisation Google dazu auf, die Rechte von Klägern, Beschuldigten, Betriebsleitern und Personalermittlern aufzulisten.

Sexistischer Kommentar spaltet Belegschaft

Die Spaltung zwischen den Google-Angestellten spiegelt die zunehmende Polarisierung in den Vereinigten Staaten seit der Wahl Donald Trumps wider. Seither sind mehrere Unternehmen und Branchen von Unternehmensskandalen in Bezug auf Vielfalt und Belästigung betroffen.

Gewöhnlich setzt Google auf einen offenen Dialog, um Produkte und Moral zu stärken, und rühmt sich eines Umfelds, in dem Untergebene Manager herausfordern können. Aber die Diskussionen sind feindseliger und beleidigender geworden. Ausschlaggebend für den Wandel war ein interner Kommentar des Ingenieurs James Damore im vergangenen Sommer, der schrieb, dass Frauen für Technologie-Jobs biologisch ungeeignet seien. Google feuerte den Ingenieur wegen der Aufrechterhaltung von Stereotypen, was zu hitzigen Gesprächen führte.

Spielt Google auf Zeit?

Die Kampagnen-Organisatoren gaben bekannt, dass mindestens 100 Mitarbeiter an privaten und Online-Diskussionen über mögliche Korrekturen teilgenommen hätten. Die Organisatoren sagten aber auch, dass Google mit der Änderung der Richtlinien warten könnte, bis die jüngsten Klagen von Damore und anderen vom Tisch sind.

Google-Sprecherin Gina Scigliano lehnte es jedenfalls ab, sich zu den Vorschlägen zu äußern, betonte aber, das Unternehmen schränke bereits ein, was Mitarbeiter am Arbeitsplatz sagen dürfen: Strenge Richtlinien werden durchgesetzt und mit betroffenen Mitarbeitern zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass jeder seine Arbeit frei von Belästigung, Diskriminierung und Mobbing leisten kann.

Angst vor Angriffen

Das funktioniert aber nur mäßig: Matt Stone, ein Software-Ingenieur bei Google, der im vergangenen Jahr auf Behindertenurlaub war, erzählte, er sei in eine "fremde Umgebung" zurückgekehrt, in der Schutzmaßnahmen für behinderte und transsexuelle Menschen zur Debatte stünden. Zwei andere Mitarbeiter gaben an, aus Angst davor, Ziel von Angriffen zu werden, ihre Postings in Firmenforen reduziert zu haben.

Noch ist nicht klar, ob die Debatte über interne Belästigung die Rekrutierung und Bindung von Mitarbeitern beeinflussen wird. Landesweit hätten Google-Organisatoren vom Online-Petitionsdienst Coworker.org aber Führungstrainings und Ratschläge zu Medienstrategien und Arbeitsrechten erhalten, die Mitarbeitern von Starbucks Corp und anderen Unternehmen bei der Arbeit am Arbeitsplatz geholfen hätten.

Damore's Anwältin sprach indessen von einer internen „Hexenjagd“, die nach der Wahl Donald Trumps 2016 aggressiv wurde und auf unbeliebte Standpunkte abzielte.