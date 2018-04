Nicht nur Männer bewegen die Welt

Wenn eine Branche nach körperlicher Arbeit kling, sind Vorbilder doppelt wichtig, um auch junge Frauen anzusprechen. Und Facharbeiterinnen und Facharbeiter braucht die Logistik in Zeiten von weltweit vernetzten Wirtschaftssystemen mehr als genug.

Speditionskaufleute werden traditionell eher zu den männlichen Jobs gezählt, daher ist es uns wichtig, Frauen und Männer gleichermaßen anzusprechen. Unsere Bemühungen zeigen bereits Wirkung - schon 29 unserer 71 Lehrlinge sind weiblich. Besonders motivieren uns dabei Erfolge wie jene von Frau Duzic, die sich über ihre Erfolge bei den Styrian Skills und den SkillsAustria für die EuroSkills qualifiziert hat.

Das Besondere an unserer Lehrlingsausbildung ist, dass wir zusätzlich zur Berufsschule auch Trainings aus unserer Lehrlingsakademie anbieten, die die Lehrlinge gemeinsam absolvieren. Die Themen passen wir regelmäßig an die Gegebenheiten im Unternehmen und an die Anforderungen unserer Kunden sowie des Marktes an. In unserem letzten Seminar beispielsweise haben unsere Lehrlinge eine zweitägige Unternehmenssimulation durchlaufen, um übergreifende Prozesse zu erfahren und zu verstehen. Außerdem organisieren unsere Lehrlinge jedes Jahr ein spezielles Sozialprojekt, bei dem sie nicht nur Gutes tun. Sondern auch lernen, Projekte von der Planung über die Organisation bis hin zur Nachbearbeitung durchzuführen.

Lehrlinge sind ein integraler Bestandteil unseres Unternehmens. Selbstverständlich führen wir sie zu Beginn an die Tätigkeiten heran, gliedern sie aber rasch als vollwertige Teammitglieder ein. So profitieren nicht nur die Lehrlinge, sondern auch unser Unternehmen, was für eine nachhaltige Lehrlingsausbildung immens wichtig ist.

Der Autor: Franz Braunsberger ist Geschäftsführer von Kühne + Nagel Österreich.