„Können Hightech nur mit Hightouch begegnen“

Diese Anforderungen sind nicht gerade trivial. (Künftige) Führungskräfte müssen High Performer, Retter von Organisationen, Innovator von Gegenwart und Gestalter von Zukunft sein. „Der digitale Tornado verlangt ihnen Superhelden-Qualitäten ab“, sagt Nicole Brandes.

Die Schweizerin ist international gefragter Managementcoach, Buchautorin und gilt als wichtige Vordenkerin Europas. Mehr als 15 Jahre arbeitete sie in den Führungsetagen von Konzernen wie Swissair, UBS und Bank Leu. Als sie 1998 beim Flugzeugunglück in Halifax, bei dem 229 Menschen ums Leben kamen, vor Ort Hilfe leistete, wurde ihr klar, dass der Mensch die oberste Priorität für erfolgreiche Führung hat. Seither vertritt sie den menschlichen Aspekt, erst recht im digitalen Zeitalter.

"Analoges wird Treibstoff der Zukunft"

Zurück zu den Führungskräften. Wie ihnen dieser Task gelingen kann, welche Spannungsfelder es zu berücksichtigen gilt und wie sie Orientierung und innere Kraft finden, darum geht es in ihrer Keynote „Leadership 4.0 – Helden im digitalen Tornado“ am 7. Mai in Wien. Darin erklärt Brandes, was Manager wie Leader zukunftsstark macht und wie sie magnetische Anziehungskraft entwickeln: damit Menschen ihnen folgen, weil sie wollen und nicht, weil sie sollen. Denn, sagt sie: „Im Zeitalter des Digitalen wird das Analoge zum Treibstoff der Zukunft.“

Im Anschluss an den Vortrag diskutiert sie mit dem Hofer-Management und mit Christina Holweg vom Institut für Handel und Marketing der Wirtschaftsuniversität Wien im Karriere-Talk. Studierende aller Fachrichtungen, die vor dem Studienabschluss stehen, können sich für die Teilnahme an diesem Karriere-Event, das in Kooperation mit der „Presse“ im exklusiven K47 stattfindet, noch bis 23. April bewerben.

Brandes sieht sich als Mittlerin zwischen Technologie und Mensch, sie zeigt auf, was Menschen in der digitalen Transformation antreibt und warum Führungskräfte der Zukunft mit Sinn und Sinnlichkeit führen. „Was es jetzt braucht, ist nicht fachliches, sondern menschliches Wissen“, sagt sie. Das sei keine „Kuschelkompetenz“, sondern ein zentraler Erfolgsfaktor für die Zukunft. „Wir können Hightech nur mit Hightouch begegnen.“ Neue Technologien eröffneten zwar unermessliche Chancen und fantastische Vorteile, der Sinn des Lebens bestehe aber nicht darin, die Effizienz immer weiter zu steigern, sondern darin, glücklich zu sein.

Pioniergeist, Mut, Neugierde

Was sich automatisieren lasse, werde automatisiert, alles andere aber umso wertvoller, sagt Brandes: kritisches Denken, Führen, Verhandeln, Kreativität, emotionale Intelligenz. Aber es brauche auch Pioniergeist und Mut, sich permanent auf unsicherem und unbekanntem Terrain zu bewegen. „Wir müssen neugierig bleiben“, sagt Brandes. Wer sich erfolgsverwöhnt zurücklehne, laufe Gefahr, irrelevant zu werden.

ZUR PERSON Nicole Brandes, Managementcoach, Buchautorin und Topmanagerin ist am 7. Mai um 18 Uhr im K47 in Wien Keynote-Speakerin bei Hofer4Excellence zum Thema „Leadership 4.0 – Helden im digitalen Tornado“.Studierende aller Uni- und FH-Fachrichtungen, die kurz vor dem Abschluss stehen, können sich bis 23. April unter event@diepresse.com mit ihrem Lebenslauf für die Teilnahme am Karriere-Event Hofer4Excellence bewerben.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.04.2018)