Sauberes Büro als Wohlfühlfaktor und Karrierebooster

Wenn es um die Reinlichkeit im Büro geht, wissen die Österreicher, was sie wollen: nämlich einen sauberen Arbeitsplatz. Neun von zehn Personen bewerten ein reines Büro als sehr oder eher wichtig. Die Mehrheit (77 Prozent) ist mit der Sauberkeit im eigenen Büro zufrieden. Das zeigen die Ergebnisse einer im Auftrag des Reinigungsspezialisten Attensam durchgeführten Studie, bei der 503 Büroangestellte zwischen 18 und 65 Jahren befragt wurden.

Überraschender ist, dass der Sauberkeit noch weit mehr nachgesagt wird: sie soll das Wohlbefinden steigern. Davon sind drei von vier Personen überzeugt. Auch ein verbessertes Betriebsklima (54 Prozent), effizienteres Arbeiten (40 Prozent) sowie eine gesteigerte Arbeitsmotivation (36 Prozent) sollen durch ein sauberes Büro begünstigt werden. Ebenso interessant ist, dass die Reinlichkeit im Büro mit einer verbesserten Karrierechancen in Verbindung gebracht wird – 71 Prozent sehen hier einen positiven Effekt.

Wesentlich ist die Reinlichkeit von Sanitäranlagen (84 Prozent), im Empfangsbereich (68 Prozent), am Telefon (65 Prozent), bei Sitzmöbeln (62 Prozent), im Aufenthaltsraum und am Computer (jeweils 61 Prozent).

Ordentliche und selbständige Reinigung gefragt

Fast bei der Hälfte aller Befragten ist eine externe Firma für die Reinigung der Räumlichkeiten zuständig. Bei 39 Prozent wird dies von einer internen Reinigungskraft erledigt und immerhin fast 13 Prozent müssen ihren Arbeitsplatz selbst säubern.

Grundsätzlich sind die Österreicherinnen und Österreicher mit den Reinigungsleistungen zufrieden: 64 Prozent hatten im vergangenen Jahr keine Beschwerde an das Reinigungspersonal. Bei sechs von zehn Personen findet die Büroreinigung außerhalb der Arbeitszeit statt – 72 Prozent wollen, dass das auch weiterhin so bleibt.

Mehr als 30.000 Bakterien im Büro

In der Studie wurde ebenso die Arbeitssituation der befragten Büroangestellten untersucht, an der sich Trends im Büroalltag ablesen lassen: Knapp Dreiviertel der Büroangestellten arbeiten in einem Mehrpersonen- oder Großraumbüro. Jeder Fünfte hat bereits einen wechselnden Arbeitsplatz. Und fast 24 Prozent arbeiten zumindest teilweise im Home-Office.

Eine größere Anzahl an Personen in einem Raum und wechselnde Arbeitsplatzsituationen bedeuten Herausforderungen in Bezug auf die Hygiene. Das zeigt auch eine Studie der University of Oregon, die im Büroumfeld mehr als 30.000 unterschiedliche Bakterien nachgewiesen hat. (dos)