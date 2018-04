Wie können Karriere, Aufstieg und Führungsaufgaben gelingen? Im Vorfeld von Hofer4Excellence, dem Karriereevent für High Potentials, diskutierten drei Topmanager des Handelsunternehmens erfolgskritische Faktoren: Veronika Badics, HR-Leiterin, Sabine Karls, Geschäftsführerin der Niederlassung Stockerau, und Hauptgeschäftsführer Michael Kronegger.

Hofer4Excellence ist das exklusive Karriereevent für High Potentials in Kooperation mit der „Presse“. Im Rahmen dieses Abends am 7. Mai hält Nicole Brandes, Managementcoach, Buchautorin und Topmanagerin, die Keynote „Leadership 4.0 – Helden im digitalen Tornado“. Studierende aller Uni- und FH-Fachrichtungen, die kurz vor dem Abschluss stehen, können sich bis 23. April unter event@diepresse.com mit ihrem Lebenslauf für die Teilnahme bewerben.

► Unternehmerisch denken. „Wir suchen Unternehmer im Unternehmen“, sagt Sabine Karls, Menschen, die ihren Bereich betreuen, als wäre er ihr eigenes kleines Unternehmen. „Würde ich diese Investition tätigen, wäre es mein Unternehmen?“, sei daher eine Schlüsselfrage, sagt Veronika Badics. Ebenso wie die Art und Weise, wie geführt werde. Gute Arbeit gelinge nur durch gute Teams. Ihnen müsse man Raum geben und jedes Teammitglied wertschätzend behandeln – „wie in einer Familie“, sagt Karls. Hauptgeschäftsführer der Hoger KG, Michael Kronegger. – (c) Akos Burg Wer Leadership zeigen wolle, müsse bereit sein, Entscheidungen zu treffen. Daher seien die Verantwortungsbereiche klar festlegt. Es sei unmöglich, dass der Chef „durchregiere“, wenn es ihm gerade passe, sagt Michael Kronegger, „weil es die Führungsfunktion und den Tätigkeitsbereich der Person, die eigentlich dafür verantwortlich ist, untergräbt.“ Leadership heiße auch: „Man darf und soll visionär sein“, sagt Michael Kronegger. Viele der besten Ideen seien von Filialleitern und Regionalverkaufsleitern gekommen.

► Aus Talent wird Topperformer. Jobeinsteiger in eine Führungsaufgabe – wie die Regionalverkaufsleitung mit der Verantwortung für bis zu 100 Mitarbeiter –würden auf diese Aufgabe gründlich vorbereitet. „Da kommt ein Talent von der Uni und soll sofort ein Topperformer sein – das wäre zu hochgegriffen“, sagt Karls. Topabschluss, Berufserfahrung und zudem sehr jung sein – das sei unrealistisch. Man suche vielmehr junge Rohdiamanten – unabhängig von der Studienrichtung. Sabine Karls, Geschäftsführerin der Niederlassung Stockerau. – Viele Absolventen, die direkt von der Uni kommen, könnten noch nicht sagen, wo ihre Talente liegen. Daher sei es wichtig, individuell auf die potenziellen Führungskräfte einzugehen und sie dorthin zu entwickeln, wo ihre Stärken liegen. Wer dann starke Leistung zeige, qualifiziere sich für höher Aufgaben oder eine internationale Tätigkeit in einer der zehn anderen Aldi/Hofer-Länderorganisationen auf vier Kontinenten.

► Digital & analog. Auch wenn sich die Digitalisierung durch alle Bereiche ziehe, sei es wichtig – ganz analog – die persönliche Note und das persönliche Gespräch nicht aus den Augen zu verliehen. Dennoch: Digitalisierung von Prozessen und Geschäftsmodellen bedeute auch, extrem viel Information zu verarbeiten und Entscheidungen schneller zu treffen. Entscheidend sei, mit der Datenflut umgehen und gut filtern zu können. Veronika Badics, HR-Leiterin bei Hofer KG. – Noch mache in der Lebensmittelbranche der Onlinehandel nur einen kleinen Teil aus. Es gehe darum, schrittweise zu lernen und das Angebot auszuweiten. Deshalb habe man in Eberstalzell (OÖ) das Alpha Retail Network gegründet, eine Denkfabrik, für die man viele talentierte Digital Natives suche, „Leute die uns helfen, mit der Zeit zu gehen“, sagt Kronegger.

► Flexibel sein. Wesentlicher Bestandteil jeder Führungsfunktion sei auch, mit der Fülle an Aufgaben umgehen zu können. Wichtig sei daher, selbst so organisiert zu sein, nicht in Arbeit unterzugehen, sondern sich selbst Strukturen zu schaffen. Dazu sei es unabdingbar, sich als Führungskraft die Arbeitszeit selbst einzuteilen. Regionalverkaufsleiter sei aufgrund der großen Verantwortung kein klassischer 9-to-5-Job, sagt Badics, projektabhängig können Überstunden anfallen, etwa wenn eine neue Filiale vor der Eröffnung stehe oder wichtige Personalentscheidungen zu treffen seien.

Umgekehrt sei es auch möglich, Führungsaufgaben in Teilzeit zu bewältigen, wie es derzeit allein in der Niederlassung Stockerau vier Regionalverkaufsleiter täten, die dann weniger Filialen betreuen – oder ein Sabbatical zu absolvieren. „Führung muss ich darauf auslegen, dass sie langfristig gedeiht, und nicht kurzfristig“, sagt Karls. Gute Führung drücke sich eben nicht in permanenter Präsenz aus, sondern in der Qualität, Mitarbeiter gut zu führen, ihnen etwas zuzutrauen und ihnen zu vertrauen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2018)