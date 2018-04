Die Entrepreneurship Avenue startet wieder durch

2017 konnte sich die WU Wien mit der Entrepreneurship Avenue beim internationalen Wettbewerb „Entrepreneurship Spotlight Challenge“ von AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) unter 120 Nominierungen aus 34 Ländern durchsetzen. Die Event-Reihe wurde als eines der besten 15 und als einziges europäisches Entrepreneurship-Programm einem weltweiten Publikum vorgestellt und als Best Practice ausgezeichnet.