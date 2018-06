Homo meetingensis: eine Typologie von Besprechungsteilnehmern

Typ 1: Der jammernde Nörgler (35 Prozent)

Woran man ihn erkennt: motzt, schiebt negative Kommentare, hat Null Interesse an Veränderung, verliert sich in Details.

Was er bewirkt: drückt auf den Erfolg der Besprechung.

Was tun: „Klagemauer“ am Anfang des Meetings zulassen, in Zweiergruppen arbeiten lassen (das reduziert den Einfluss des Nörglers), klärendes Einzelgespräch vor dem Meeting. –

Martin J. Eppler / Sebastian Kernbac

"Meet up! Einfach bessere Besprechungen durch Nudging"

Schäffer-Poeschel Verlag

174 Seiten

19,95 Euro

(21 Prozent)Woran man ihn erkennt: weiß viel über die Organisation, benennt Lösungen, ist offen für Veränderung.Was er bewirkt: bringt sowohl beim Meeting als auch bei der Umsetzung einiges weiter.Was tun: in der Moderation oft ansprechen; darauf achten, dass er positives Feedback bekommt

Typ 3: Der Problemanalytiker (19 Prozent)

Woran man ihn erkennt: hat das Talent, Probleme, deren Ursachen und Folgen gut beschreiben zu können, leichte Neigung zum Jammern.

Was er bewirkt: ein Problemanalytiker tut dem Team gut, zu viele ziehen es hinunter und kommen nicht ins Handeln.

Was tun: „Jammerräume“ schaffen, zum Perspektivenwechsel anregen

Typ 4: Der Desinteressierte (17 Prozent)

Woran man ihn erkennt: tadelt und kritisiert gern, führt viele Nebengespräche, beteiligt sich wenig.

Auswirkung: stört.

Was tun: ihn konstruktiv einbeziehen, in Zweiergruppen binden – oder gar nicht einladen.

Typ 5: Der Moderator (8 Prozent)

Woran man ihn erkennt: stellt prozessfördernde Fragen, fasst Ergebnisse zusammen, kann zwischen Fakten und Meinung unterscheiden.

Was er bewirkt: fördert Struktur und Orientierung.

Was tun: So er nicht ohnehin diese Rolle hat, in die Führung des Meetings einbeziehen. Und warmhalten.