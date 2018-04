Warum so viele Strategie-Meetings scheitern

Schritt 1: Fokussierung

Man weiß es ohnehin: Operatives hat in Strategie-Meetings keinen Platz. Doch wie hält man es draußen? Etwa, indem die folgende Frage stets für alle sichtbar auf der Flipchart steht: Wird dieses Thema auch in zwei Jahren noch relevant sein? Wenn nicht, raus mit ihm.

Schritt 2: Orientierung

Na klar, wir reden schon wieder nur über uns selbst. Die übliche Nabelschau vom Feinsten. Auch das darf auch die Flipchart: Interessiert dieses Thema auch die Kunden? Manche Firmen stellen einen leeren Sessel dazu, der den Kunden symbolisiert. Was würde der Kunde von uns halten, wäre er jetzt dabei? – Martin J. Eppler / Sebastian Kernbac

"Meet up! Einfach bessere Besprechungen durch Nudging"

Schäffer-Poeschel Verlag

174 Seiten

19,95 Euro https://shop.schaeffer-poeschel.de/prod/meet-up

Weil Schritt 2 gar so schwer ist, noch zwei Tricks: Erstens, holen Sie einen Kollegen dazu, der erst ganz kurz in der Firma ist und noch die Außensicht hat. Oder zweitens, holen Sie einen Kollegen mit täglichem Kundenkontakt dazu.

Schritt 4: Verpflichtung

Und wieder reden wir und reden und reden – und niemand setzt es um. Reichlich radikal ist der Ansatz, bei jedem Thema einen für die Umsetzung Verantwortlichen zu definieren, aber auch einen, dessen Kopf rollt, wenn der erste nicht performt. Ein bisschen menschenfreundlicher: Jeder Teilnehmer übernimmt zwei Aufgaben, das wird als Regel schon zu Beginn kommuniziert. Wer was bekommt, wird für alle sichtbar auf die Flipchart geschrieben. Und beim nächsten Meeting als erstes überprüft.