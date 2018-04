Fixpunkt Teconomy Graz

Seit 25 Jahren organisiert die IAESTE mit der Teconomy in Kooperation mit der TU Graz deren größte jährliche Veranstaltung. An der Alten Technik werden am 3. Mai 4000 Besucher und 90 Unternehmen erwartet, vom Ingenieurbüro bis zum Weltkonzern.

Studierende können dort mit potenziellen Arbeitgebern in Kontakt treten und sich über Praktika, Abschlussarbeiten und Jobs informieren. Das Salzburger Pendant findet am 17. Mai statt. (red.)

Weitere Informationen: www.firmenportal.iaeste.at/iaeste-karrieremessen

