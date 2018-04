Alles für den Kunden

Zufriedene Kunden kommen nicht von allein. Wer sie will, muss sich an ihren Wünschen ausrichten. Einige Unternehmen erfüllen diese Aufgabe besonders gut und werden vom Marktforschungsinstitut Emotion Banking für ihr Engagement belohnt: Im Rahmen der Fête d'excellence in Kooperation mit der „Presse“ werden die serviceorientiertesten österreichische Unternehmen mit dem Qualitätssiegel Top Service Österreich ausgezeichnet.

Für Unternehmen die ihre Servicequalität testen wollen, hat Emotion Banking online eine Selbsttest eingerichtet, der einen erste Standortbestimmung geben soll. Die größten Probleme hätten Unternehmen, erhob Emotion Banking, Kunden nach Beschwerden zurück zu gewinnen und bürokratische Hürden in der Organisation, die Service verhindern, auszuräumen. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.04.2018)