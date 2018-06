Wie steht's in Ihrem Unternehmen um die Work-Dog-Balance?

Frühmorgens, die Uhr tickt und Sie haben es bereits eilig in die Arbeit zu kommen. An der Haustür blicken Sie allerdings wie jeden Tag unter der Woche in traurige Hundeaugen. Eine häufig anzutreffende Sitaution in heimischen vier Wänden, geht es nach einer Studie von Mars Austria. 45 Prozent der befragten österreichischen Erwerbstätigen haben oder hatten demnach schon einmal einen Hund im Haushalt. 500 österreichische Beschäftigte wurden im Rahmen einer repräsentativen Studie zu ihren Erfahrungen mit Hunden am Arbeitsplatz befragt.

Wohin nun mit dem Vierbeiner, wenn tagsüber allle Familienmitglieder bei der Arbeit oder in der Schule sind? Rund ein Viertel der Befragten (27 Prozent) kann den Hund an den Arbeitsplatz mitnehmen. Je kleiner das Unternehmen ist, desto eher werden Hunde akzeptiert: So ist bei 45 Prozent der Betriebe bis neun Mitarbeiter tierische Begleitung erlaubt, aber nur bei 16 Prozent der Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern. Wo Hunde nicht erlaubt sind, liegt dies nur zu fünf Prozent an Hundeallergien, aber zu 42 Prozent an Verboten durch Vorgesetzte.

Regeln für die "Hundstage"

Vor allem Firmen mit vielen Beschäftigten setzen auf eigene Regeln für das Miteinander von Mensch und Tier. Rund die Hälfte (47 Prozent) der Firmen, die Hunde erlauben, haben solche Regeln festgelegt. Allerdings überwiegen informelle Regelungen. Nur knapp jeder fünfte Betrieb (18 Prozent) verfügt über eine offizielle, schriftlich festgehaltene Richtlinie. Unternehmen mit vielen Mitarbeitern haben eher eine offizielle Regelung getroffen (66 Prozent) als Kleinstunternehmen (23 Prozent).

Wie gut das büroliche Zusammenleben zwischen Hund und Mensch funktioniert, ist ebenfalls Teil der Studie: