"RoboCup 2018": Weltmeistertitel für Grazer TU-Team in Kanada

Erfolg für das Studierendenteam GRIPS der Technischen Universität Graz: Das Team holte sich beim internationalen Robotik-Wettbewerb "RoboCup" im kanadischen Montreal den Weltmeistertitel in der Logistik-Liga. Im Vorjahr wurde das Grazer Team bereits Vize-Weltmeister in Japan, wie die TU Graz mitteilte. Der "RoboCup" ist das weltweit größte Robotik-Event auf wissenschaftlicher Ebene.

Weltweit beschäftigen sich Studierende mit der Entwicklung intelligenter Roboter. Einmal jährlich lassen sie im Rahmen des "RoboCup" ihre "intelligenten Maschinen" gegeneinander kicken, Katastropheneinsätze absolvieren, Haushaltsarbeiten erledigen und logistische Arbeiten absolvieren. Das Grazer Team GRIPS (Graz Robust and Intelligent Production System) hat nunmehr mit seinem Sieg das Team aus Aachen vom bisherigen Siegerpodest gedrängt. Insgesamt sind in diesem Jahr etwa 4.000 Teilnehmer in Teams aus 35 Staaten mit rund 5.000 Robotiksystemen angetreten.

So sehen Sieger aus: Im Blid v.l.n.r.: Jakob Ludwiger, Vanessa Egger, Thomas Ulz, Gerald Steinbauer (Supervisor) und Sarah Haas.