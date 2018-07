BEST RECRUITERS: Österreichische Unternehmen dominieren D-A-CH-Ranking

BEST RECRUITERS, die größte Recruiting-Studie im deutschsprachigen Raum, ermöglicht erneut einen internationalen Vergleich der Recruiting-Qualität in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Dominiert wird das D-A-CH-Ranking von heimischen Arbeitgebern. Innerhalb der Top 20 finden sich stolze 16 österreichische Unternehmen wieder. Erneut führt PwC Österreich als Sieger der 1.249 getesteten Arbeitgeber, gefolgt von BDO auf Rang 2 und ISS Facility Services auf dem dritten Rang. Sehen Sie hier alle 20 Top-Recruiter:

Die Top 20-Recruiter

D-A-CH: Digital ist das neue Normal



Digitale Kanäle sind – wenig überraschend – international weiter im Vormarsch beim Recruiting. Wobei hier festzuhalten ist: Es sind zwar 86 Prozent der Arbeitgeber auf zumindest einem Social-Media-Kanal präsent, jedoch nur die Hälfte postet tatsächlich regelmäßig karriererelevante Inhalte. Auch wenn die österreichischen Arbeitgeber im "Mobile Recruiting" (mobil optimierte Karriereseiten, durchgängige Bewerbung via Smartphone) noch Optimierungsbedarf haben (198 von 412 im Gegensatz zur Schweiz mit 232 von 414), schneiden jedoch die Österreicher traditionell sehr gut im direkten Kontakt mit Bewerbern ab.

Besonders deutlich zeigt sich dies im internationalen Vergleich, wenn es um die Beantwortung von Anfragen per E-Mail geht (57 Prozent der Maximalpunkte). Im Bereich Usability im Bewerbungsprozess (Überprüfung des Vorhandenseins und der Qualität unterschiedlicher Bewerbungskanäle, wie zum Beispiel E-Mail, Online- Bewerbungsformular oder Social-Media-Bewerbung) liefern die Österreicher mit 57 Prozent der Maximalpunkte die besseren Ergebnisse als Deutsche (54 Prozent ) oder Schweizer (44 Prozent).

Teilnahme an der BEST-RECRUITERS-Studie 2018/19



In Kürze beginnt der neunte Durchgang der BEST-RECRUITERS-Studie in Österreich, im Zuge dessen die 500 umsatz- und mitarbeiterstärksten Unternehmen des Landes auf ihre Recruiting-Qualität untersucht werden. Für all jene Arbeitgeber, die nicht zu den 500 größten Arbeitgebern zählen, besteht bis 31.07.2018 die Möglichkeit, durch eine Anmeldung an der Studie teilzunehmen.