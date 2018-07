50 Gratistickets für Alpbach

Das Forum Alpbach vergibt für die Wirtschaftsgespräche (28. bis 30. August) 50 Tickets an Gründerinnen und Unternehmerinnen, die dann freien Zugang zu den Veranstaltungen haben. Zudem sind sie am 30. August zu einem Vernetzungstreffen eingeladen: zum gegenseitigen Lernen und Inspirieren – vom Start-up bis zum Konzern.

Voraussetzung ist, dass die FEMtrepreneurinnen in Österreich bzw. im deutschsprachigen Raum tätig sind. Alter, Nationalität und Größe des Unternehmens spielen keine Rolle.

Bewerbungen ab jetzt möglich

Bewerbungen per Mail mit Namen, Anschrift, Link zum Unternehmens-Onlineauftritt und einem Satz zur Motivation an

charlotte.steenbergen@alpbach.org mit dem Betreff: FEMtrepreneurin 2018.

Die Tickets werden in der Reihenfolge des Einlangens vergeben. Die Aktion läuft, bis alle Tickets vergeben sind.